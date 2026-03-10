Viajar a Estados Unidos siempre implica pasar por un proceso de revisión migratoria, incluso cuando se cuenta con una visa vigente. En marzo de 2026, como en cualquier época del año, los turistas mexicanos deberán presentarse ante un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al llegar por avión o cruzar por tierra. Esta entrevista, aunque suele ser breve, es determinante: en ella el oficial confirma el propósito del viaje, decide si autoriza o no la entrada y establece el periodo máximo de estancia, que generalmente puede ser de hasta seis meses.

Comprender qué sucede durante este procedimiento y conocer las preguntas más comunes permite llegar mejor preparado y evitar nervios innecesarios. A continuación, te explicamos paso a paso cómo es la entrevista y cuáles son las interrogantes que los viajeros suelen recibir.

¿Qué sucede durante la entrevista con CBP?

Cuando llega tu turno en la fila de ingreso, el oficial de CBP:

Toma tu pasaporte y visa.

Te coloca frente a una cámara de reconocimiento facial.

En algunos casos, solicita la toma de huellas digitales.

Inicia una serie de preguntas para determinar la razón de tu viaje y corroborar que todo coincide con tu tipo de visa.

Es indispensable responder con honestidad, coherencia y calma. Cualquier contradicción puede generar dudas y derivar en una inspección más detallada.

Las 10 preguntas más comunes al cruzar Migración en Estados Unidos

1. ¿A dónde vas?

El oficial desea saber tu destino final dentro del país. Lo ideal es mencionar la ciudad y, si te lo piden, proporcionar la dirección del hotel, Airbnb o domicilio. Tenerla anotada facilita la entrevista.

2. ¿Cuál es el motivo de tu viaje?

El propósito debe coincidir con tu tipo de visa. Por ejemplo, con visa B1/B2 puedes mencionar turismo, visitas familiares, compras, eventos o actividades de negocios permitidas como reuniones o convenciones.

3. ¿Dónde o con quién te vas a quedar?

Debes decir dónde te hospedarás y mostrar la reservación si la llevas. Si te alojarás con familiares o amigos, podrían pedirte su nombre y verificar su estatus migratorio.

4. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte?

Especifica días, semanas o meses de forma clara y coherente con tu itinerario. Mostrar el boleto de regreso es muy útil para demostrar que tu visita será temporal.

5. ¿Cuándo fue la última vez que viajaste a Estados Unidos?

CBP tiene acceso a tu historial de entradas y salidas, por lo que debes responder con exactitud. Mentir podría causar problemas inmediatos.

6. ¿Cuánto dinero traes en efectivo?

Desean confirmar que no excedes los 10 000 dólares permitidos sin declaración y que cuentas con recursos suficientes para tu estancia.

7. ¿Llegas con alguien más?

Si viajas acompañado, deberás explicar quiénes son, su relación contigo y el motivo del viaje en conjunto.

8. ¿A qué te dedicas?

Tu ocupación ayuda al oficial a evaluar tu arraigo en México y tu estabilidad económica.

9. ¿Traes comida o plantas?

Estados Unidos tiene restricciones estrictas sobre productos agrícolas. Declarar lo que llevas evita multas o confiscaciones.

10. ¿Tienes familiares o amigos en Estados Unidos?

El oficial puede preguntar si tienes vínculos en el país y pedir más información sobre ellos.

Documentos que pueden ayudarte a agilizar el ingreso

Aunque no siempre los piden, llevar ciertos documentos a la mano puede hacer la diferencia:

Pasaporte vigente (preferentemente con al menos seis meses de validez).

Visa adecuada y vigente.

Boleto de regreso en versión impresa o digital.

Comprobantes de hospedaje.

Reservaciones o boletos de actividades que planeas realizar.

Presentar documentos claros y consistentes con tu itinerario transmite seguridad y reduce cualquier posibilidad de duda.

Recomendaciones finales para pasar Migración sin problemas

Si el oficial detecta inconsistencias o considera necesario verificar más información, puede enviarte a segunda revisión, donde podrían revisar tus reservas, tus recursos económicos e incluso el contenido de tu celular.

Prepararte previamente, conocer las preguntas más comunes y llevar tus documentos organizados te permitirá iniciar tu viaje sin contratiempos y disfrutar plenamente de tu visita a Estados Unidos.