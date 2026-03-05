¿Quieres viajar a Estados Unidos este año, pero no sabes qué documentos necesitas? Todo depende de tus intenciones de viaje, pero si viajas por turismo o negocios, solamente necesitas tres cosas:

Un pasaporte vigente.

Una visa americana de turista B1/B2 vigente.

Permiso I-94.

1. Pasaporte mexicano

La Administración Federal de Aviación (FAA) indica que los viajeros deben presentar una identificación oficial emitida por el gobierno al pasar por el control de seguridad, como un pasaporte válido.

Por eso, el primer paso para viajar a Estados Unidos es tener un pasaporte mexicano vigente. Este documento lo puedes tramitar ante una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La cita se tramita vía telefónica, por internet y a través de WhatsApp.

El precio a pagar depende de la vigencia de la que quieres que sea tu pasaporte.

Se recomienda que el pasaporte mexicano tenga al menos 6 meses de vigencia al entrar a Estados Unidos.

2. Visa americana de turista

Una vez que ya tienes el pasaporte mexicano, puedes tramitar la visa de turista. El primer paso es llenar la solicitud DS-160 donde anotarás tus datos personales, de contacto, información sobre tu trabajo, ingresos económicos e intenciones de viaje a Estados Unidos.

Tras pagar la solicitud de $185 dólares, puedes agendar una cita en el CAS para dar tus datos biométricos y una cita en uno de los 10 consulados y Embajada de Estados Unidos en México para entrevistarte con un oficial consular, quien decidirá si te otorga o no la visa.

3. Permiso I-94

Todos los mexicanos que entran a Estados Unidos deben contar con un permiso I-94. En éste se registra la entrada y salida de la Unión Americana y también es un comprobante del tiempo que puede permanecer legalmente un extranjero en el país.

El permiso está automatizado para quienes viajan por avión. Así que estos pasajeros no deben realizar el trámite. La aerolínea los registra en cuanto abordan.

Quienes sí deben obtener el permiso I-94 son quienes entran a Estados Unidos por tierra y se adentrarán 25 millas (aprox. 40 km) más allá de la frontera o quienes se quedarán más de 30 días.

Otros datos que debes saber sobre tu viaje a Estados Unidos

Según la FAA, cada pasajero mayor de dos años debe ocupar un asiento aprobado y utilizar un cinturón de seguridad durante el rodaje, despegue y aterrizaje. La FAA permite que un adulto sostenga a un menor de dos años en brazos.

La FAA y la TSA recuerdan que los viajeros deben revisar la regla 3-1-1 de líquidos, verificar artículos prohibidos y cumplir las indicaciones de seguridad al pasar por controles.

Al llegar al aeropuerto de Estados Unidos o cruzar la frontera por tierra, los extranjeros deben pasar por una entrevista con un oficial estadounidense de CBP, quien realizará una serie de preguntas al viajero para determinar cuánto tiempo puede quedarse. El tiempo máximo por entrada con visa de turista es de 6 meses.

Estas preguntas incluyen dirección y nombre del hospedaje, motivo del viaje, si se tienen familiares o amigos en Estados Unidos y el dinero con el que se cuenta para el viaje. En este enlace puedes leer las preguntas más frecuentes en la entrevista.

El oficial realiza estos cuestionamientos para asegurarse que el viajero sólo vaya a Estados Unidos de manera temporal y que no quiere quedarse a trabajar o vivir en su país con una visa de turista.

El máximo de dinero en efectivo que puedes pasar a Estados Unidos sin declarar son $10,000 dólares. Si llevas más, debes declararlos.