¿Sabías que hay una visa de turista que únicamente cuesta 15 dólares? Este costo sólo está disponible para el trámite de niños mexicanos.

El Servicio Oficial de Citas de Visas del Departamento de Estado dice que para los mexicanos menores de 15 años que solicitan visa de turista B1/B2, está la opción de pagar una cuota reducida de $15 dólares en lugar de los $185 dólares que pagan los adultos.

El requisito es que el menor cumpla con una de las siguientes condiciones:

Por lo menos uno de los padres o tutor legal es mexicano y está solicitando una visa de visitante (BCC, BCV, o B1/B2) al mismo tiempo, o

Por lo menos uno de los padres o tutor legal es mexicano y tiene una visa de visitante (BCC, BCV, o B1/B2) con 10 años de validez.

“Si decide pagar la cuota reducida de solicitud de visa equivalente a $15 dólares estadounidenses, la visa será válida por 10 años o vencerá al cumplir el menor 15 años, lo que suceda primero. Si decide pagar la cuota total de $185 dólares estadounidenses, la visa será válida por 10 años a partir de la fecha de expedición”, precisa el Servicio Oficial de Citas para Visas.

Además, señala que una vez hecho el pago de la cuota reducida de solicitud de visa, no se podrá cambiar de opción de pago a cuota total pagando la diferencia. Además, los pagos no son reembolsables.

El resto de personas que quiera tramitar una visa americana de turista B1/B2 deberá pagar $185 dólares.

¿Cuál es el costo de las visas americanas?

El costo de una solicitud de visa americana depende de su propósito. Por ejemplo, en la categoría de $185 dólares encontramos visas para viajes temporales que se relacionan con turismo, tránsito o estudiantes. El costo de $205 dólares ya involucra visas de trabajo temporal. La de $265 dólares ya es para visas de prometido y la tarifa de $315 dólares es para profesionistas especializados.

$185 dólares

(B) Visitante: Negocios, Turismo, Tratamiento médico

(C) Tránsito en los EE. UU.

(D) Miembro de tripulación

(F) Estudiante académico

(M) Estudiante no académico/técnico

(I) Medios o periodistas

(J) Visitante de intercambio

(TD/TN) Profesional del TLC

(T) Víctima de trata de personas

(U) Víctima de actividad delictiva

$205 dólares

(H) Trabajador/empleo temporal o pasantes

(O) Personas con capacidades extraordinarias

(P) Atletas, artistas y animadores

(Q) Visitante de intercambio cultural internacional

(R) Trabajador religioso

(L) Empleado transferido dentro de su empresa

$265 dólares

(K) Prometido(a) o cónyuge de un(a) ciudadano/a estadounidense

$315 dólares

(E1) Ciudadano de país con el cual EE. UU. ha firmado tratados

(E2) Ciudadano de país con el cual EE. UU. ha firmado tratados y que hubiera realizado inversiones significativas en los EE. UU.

(E3) Australianos con especialidades profesionales

$15 dólares

Pago para Mexicano menor de 15 años solicitando visa de turismo (B1/B2)