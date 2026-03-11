El club América informó este miércoles que su portero Luis Malagón será operado de una lesión en el tendón de Aquiles, por lo que su sueño de defender la portería de México en el Mundial 2026 "parece esfumarse", reconoció el propio jugador.

"Los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles" , confirmó el América este miércoles en un comunicado.

El martes, el América visitó al Philadelphia Union en el estadio Subaru Park, por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Al minuto 37, Malagón se lesionó cuando se preparaba para realizar un despeje.

"El tiempo de recuperación será acorde a su evolución", agregó el club en torno a su portero, que ha sido un elemento habitual en las convocatorias de la selección mexicana para la Copa del Mundo 2026.

"Ese sueño parece esfumarse", publicó Malagón en su perfil de Instagram y compartió sentirse " herido y triste con el alma hecha pedazos, tratando de entender la situación y preguntando ¿por qué?".

La selección mexicana publicó un mensaje de aliento para su golero: "Ángel, cuentas con todo el apoyo de los incondicionales y de quienes integramos la Selección Nacional de México".

En el partido del martes, después de recibir la atención médica al minuto 42, Malagón fue sustituido por Rodolfo Cota y salió en camilla del campo con el dolor reflejado en el rostro.

Al final del partido, André Jardine, director técnico brasileño del América, lamentó la lesión de su guardameta, y previendo que sería una ruptura del tendón de Aquiles anticipó que "lo va a sacar por un buen tiempo".