Las vacaciones de Semana Santa 2026 ya están en la mira de estudiantes y familias en México. En esta temporada, miles de personas buscan saber cuánto duran las vacaciones, ya que varían según los calendarios oficiales de las principales instituciones públicas como el de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) o lo señalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Si ya estás planeando un viaje o simplemente quieres saber cuándo y por cuánto tiempo descansarás, aquí te contamos las fechas clave.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, las vacaciones de Semana Santa 2026 para educación básica (preescolar, primaria y secundaria) abarcan dos semanas completas. El descanso inicia el 30 de marzo y concluye el viernes 10 de abril , por lo que los estudiantes regresan a clases el lunes 13 de abril de 2026 .

En el caso de las universidades públicas más grandes del país, las fechas cambian ligeramente. La Universidad Nacional Autónoma de México suele programar un periodo vacacional reducido, de una semana, que irá del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril . Los alumnos regresarán a clases regulares el lunes 6 de abril.

Por su parte, el calendario del Instituto Politécnico Nacional normalmente contempla alrededor de 15 días de vacaciones en este periodo vacacional, que inicia el lunes 30 de marzo y concluye el viernes 10 de abril.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) sigue el mismo calendario que el IPN y las escuelas de educación básica de la SEP.

Si estás pensando en aprovechar las vacaciones de Semana Santa 2026, lo ideal es revisar el calendario oficial de tu escuela o universidad. Aunque las fechas suelen ser muy parecidas entre instituciones, siempre puede haber pequeños ajustes.

Lo que sí es seguro es que estas dos semanas se han convertido en uno de los periodos más esperados del año para estudiantes, viajeros y familias mexicanas, ya que es el primer periodo vacacional oficial del año después de las vacaciones de Año Nuevo.

Entre descanso, viajes a la playa y tradiciones religiosas, las vacaciones de Semana Santa 2026 prometen ser el respiro perfecto antes de entrar a la recta final del ciclo escolar y de disfrutar de otros descansos por puentes y días festivos.

Cabe destacar que para los trabajadores mexicanos, los días de celebración durante la Semana Santa no son reconocidos ante la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que no hay días de descanso obligatorios.

Sus descansos dependen de sus periodos vacacionales que por derecho tienen en sus lugares de trabajo y de los acuerdos que tengan con sus empleadores o empresas.