Con la llegada de marzo, millones de estudiantes en Estados Unidos celebran uno de los periodos vacacionales más esperados del año: el Spring Break, también conocido como vacaciones de primavera. Se trata de un receso académico que se otorga en escuelas y universidades de la Unión Americana, generalmente entre marzo y abril, coincidiendo con el inicio del clima cálido.

Para 2026, la mayoría de instituciones han programado el Spring Break entre el 16 y el 27 de marzo, aunque las fechas pueden variar ligeramente según cada escuela o universidad.

¿Qué es exactamente el Spring Break?

El Spring Break es un descanso de una o dos semanas que permite a los estudiantes desconectarse de la rutina académica. Con el paso del tiempo, se convirtió en un fenómeno cultural: viajes espontáneos, celebraciones en playa, eventos musicales, deportes al aire libre y miles de jóvenes moviéndose por todo el país en busca de buen clima y diversión.

Aunque cualquier destino turístico puede recibir visitantes en esta temporada, las playas siguen siendo las más populares gracias a su ambiente festivo y sus temperaturas agradables.

Los destinos más buscados para Spring Break 2026

Google Travel reveló los 10 lugares dentro de Estados Unidos con mayor crecimiento en búsquedas para viajar en marzo y abril de 2026, basados en el aumento porcentual de consultas en Google Flights comparado con años anteriores.

Sorprendentemente, el destino líder no está en Florida ni en California, sino en Hawái:

Hilo, Hawái. Asheville, Carolina del Norte. Sarasota, Florida. Long Beach, California. Panama City, Florida. Punta Gorda, Florida. Santa Ana, California. Fort Myers, Florida. Tampa, Florida. Vail, Colorado (una opción para los amantes de la nieve).

Florida destaca especialmente este año: cinco de los diez destinos pertenecen a la costa oeste del estado, zona conocida por sus playas de arena blanca, bares frente al mar y actividades acuáticas.

Las mejores playas para visitar en Spring Break 2026

Basado en la lista de Google Travel, estas son las playas más recomendadas si estás pensando en viajar durante el Spring Break:

Hilo, Hawái

Perfecta para quienes buscan naturaleza exuberante.

Playas volcánicas, cascadas y senderos.

Ambiente relajado, ideal para desconectar.

Sarasota, Florida

Hogar de las famosas playas Siesta Key y Lido Beach.

Arena blanca, aguas tranquilas y ambiente familiar.

Gran oferta de restaurantes y vida nocturna cercana.

Panama City Beach, Florida

Uno de los destinos tradicionales del Spring Break.

Festivales, clubes de playa y ambiente juvenil.

43 kilómetros de arenas blancas.

Punta Gorda, Florida

Excelente para paseos tranquilos, kayak y avistamiento de fauna.

Playas menos saturadas que otras zonas del estado.

Fort Myers, Florida

Ideal para deportes acuáticos y paseos en bote.

Playas amplias y cálidas en pleno marzo.

Long Beach, California

Clima templado, muelles, ciclovías y playa urbana.

Cerca de Los Ángeles, pero con ambiente más relajado.

Viajar en Spring Break 2026: tendencia al alza

Google señala que el interés por planificar viajes con tecnología aumentó notablemente. Las búsquedas del término “planificador de viajes con IA” alcanzaron un máximo histórico este año. Según la plataforma, las nuevas herramientas de búsqueda permiten:

Crear itinerarios personalizados.

Encontrar vuelos más económicos.

Organizar y reservar viajes con mayor facilidad.