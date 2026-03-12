El eclipse de agosto de 2026 se perfila como uno de los eventos astronómicos más esperados del año, ya que se tratará de un eclipse solar total que podrá observarse en varias regiones del planeta. De acuerdo con expertos de la NASA, este fenómeno ocurrirá cuando la Luna bloquee por completo la luz del Sol en ciertas zonas de la Tierra.

Este fenómeno astronómico ocurrirá después del gran eclipse lunar total que pintó la Luna de rojo en la madrugada del pasado 3 de marzo de 2026 , y será el penúltimo antes de que termine el año. Sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre el evento.

¿Qué es un eclipse solar y por qué ocurre?

Durante un eclipse solar total, la Luna se posiciona entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre el planeta. Este alineamiento permite que, por algunos minutos, el día se oscurezca y sea visible la corona solar o anillo de fuego, un fenómeno que fascina tanto a científicos como a aficionados de la astronomía.

¿Cuándo será el eclipse solar de agosto? ¿Se verá en México?

Según los cálculos astronómicos, el eclipse solar sucederá el próximo 12 de agosto de 2026 y será visible de forma total en partes de Europa, Groenlandia y algunas regiones del Atlántico Norte.

En otras zonas del mundo, incluyendo varios países de América, el evento podrá apreciarse de manera parcial, dependiendo de la ubicación geográfica. Desafortunadamente, el eclipse solar no será visible para las latitudes de México, de acuerdo con las estimaciones de la NASA.

Los especialistas recomiendan prepararse con anticipación para observar el fenómeno de manera segura. Para ver un eclipse solar es indispensable utilizar lentes especiales certificados, ya que mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños permanentes en la vista.

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 promete atraer a miles de turistas, científicos y entusiastas de la astronomía en todo el mundo, así como ocurrió con el eclipse solar de 2024, que se vio en México, especialmente en el noroeste del país al 100 por ciento y de manera parcial en la Ciudad de México.

Si las condiciones climáticas lo permiten, será una oportunidad única para presenciar uno de los fenómenos naturales más impresionantes del universo.

El eclipse del 12 de agosto será uno de los más largos del siglo

Según las estimaciones de la ciencia, este eclipse solar será uno de los más largos del siglo y no ocurrirá uno igual hasta el 2196.

La duración de su totalidad será de aproximadamente 6 minutos durante las primeras horas del 12 de agosto. En promedio, según explica la NASA, un eclipse solar tiene una duración de entre 2 y 4 minutos.

Otro eclipse que se asemejará por duración será el del 2 de agosto de 2027, también del tipo solar. La NASA apunta que este será el más largo del siglo con una duración de 6 minutos y 23 segundos.

A diferencia del eclipse del 12 de agosto, este fenómeno podrá ser visto en su totalidad en el norte de África y en el sur de Europa, mientras que el sur de Oriente Medio y Asia lo podrán ver de forma parcial; México no entrará en las latitudes afortunadas de apreciarlo.