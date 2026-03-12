El presidente Donald Trump manifestó que no creía que fuera “apropiado” que la selección de futbol de Irán asista al Mundial de este año, coorganizado por Estados Unidos, y citó el jueves preocupaciones de seguridad como motivos, con los países inmersos en una guerra.

“La Selección Nacional de Fútbol de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”, Trump escribió en su red social.

Esto parece apartarse en cierta medida del mensaje que el presidente republicano transmitió el martes en la Casa Blanca al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien después dijo públicamente que Trump le aseguró que los jugadores y entrenadores iraníes serían bienvenidos.

Un funcionario de la Casa Blanca, que insistió en el anonimato para hablar de conversaciones privadas, había confirmado el mensaje de Trump a Infantino sobre la participación de Irán.

La Casa Blanca no aclaró de inmediato el jueves qué quiso decir Trump con “su propia vida y seguridad”, por ejemplo, si anticipaba amenazas contra ellos mientras estuvieran en Estados Unidos tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzaron el 28 de febrero.

Líderes iraníes afirmaron esta semana que “no es posible” que el país participe en el Mundial de este año.

¿CONTRA QUIÉN JUGARÁ IRÁN EN EL MUNDIAL DE FUTBOL?

Irán, uno de los 48 equipos del torneo, tiene programado jugar en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21 de junio, antes de terminar la fase de grupos en Seattle contra Egipto el 26 de junio. Estados Unidos organiza el torneo junto con Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

Desde junio, Irán ha estado sujeto a una prohibición de viaje a Estados Unidos como parte de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump. Pero los atletas y entrenadores de los países señalados están exentos, lo que significa que al equipo iraní se le permitiría entrar a Estados Unidos.