La Semana Santa 2026 está cada vez más cerca, y con ella la oportunidad perfecta para disfrutar unas vacaciones en Estados Unidos. Este año, las fechas clave serán:

Domingo de Ramos: 29 de marzo.

Jueves Santo: 2 de abril.

Viernes Santo: 3 de abril.

Sábado de Gloria: 4 de abril.

Domingo de Resurrección: 5 de abril.

Si estás planeando cruzar la frontera por turismo o negocios, es importante que conozcas los documentos obligatorios para hacerlo sin contratiempos. Afortunadamente, el proceso es sencillo: solo necesitas tres requisitos esenciales.

1. Pasaporte mexicano vigente

El primer paso para viajar a Estados Unidos es contar con un pasaporte mexicano vigente. Este documento se tramita en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con cita previa que puedes solicitar:

Por teléfono.

En línea.

A través de WhatsApp.

Aunque se recomienda tener una vigencia mínima de 6 meses, la Embajada de Estados Unidos aclara que los mexicanos pueden ingresar siempre que el pasaporte sea válido durante toda su estadía, incluso si tiene menos tiempo de vigencia.

2. Visa americana de turista B1/B2

Una vez que ya tienes el pasaporte, el siguiente paso es solicitar la visa de turista. Para ello deberás:

Llenar el formulario DS‑160: Aquí se registran datos personales, laborales, económicos y el propósito de tu viaje.

Pagar la solicitud: El costo actual es de $185 dólares.

Asistir a dos citas: Centro de Atención al Solicitante (CAS) para datos biométricos

Entrevista con un oficial consular en uno de los 10 consulados o en la Embajada en México: El oficial decidirá si aprueba o no la visa.

Los tiempos de espera para una visa por primera vez son largos.

3. Permiso I‑94

El permiso I‑94 registra la entrada y salida del viajero y define el tiempo máximo de estancia permitido en Estados Unidos.

¿Quiénes lo necesitan?

Todos los mexicanos que entran por tierra y viajarán más de 25 millas (40 km) dentro del país.

Quienes permanecerán más de 30 días.

¿Quiénes NO lo necesitan hacer manualmente?

Los viajeros que ingresan por avión, ya que su registro se genera automáticamente al abordar.

Cómo tramitarlo

Puedes adelantar el permiso hasta 7 días antes en:

Sitio web: https://i94.cbp.dhs.gov/.

Aplicación móvil: CBP One.

Esto permite ahorrar tiempo al llegar al puerto de entrada. El día de tu cruce deberás mostrar el permiso y el oficial te indicará cuánto tiempo puedes quedarte.

Otros puntos importantes que debes saber antes de tu viaje

Entrevista con CBP al llegar

En aeropuertos o cruces terrestres, todos los extranjeros pasan por una entrevista con un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Su función es verificar:

Que viajas temporalmente.

Que no planeas trabajar o vivir en Estados Unidos con visa de turista.

Que cuentas con medios económicos suficientes.

Te preguntarán información como:

Dirección de hospedaje.

Motivo de tu viaje.

Si visitarás familiares o amigos.

Tiempo de estancia aproximado.

El tiempo máximo permitido con visa de turista suele ser hasta 6 meses por entrada, pero depende del oficial.

Dinero permitido al entrar a Estados Unidos

Puedes llevar hasta $10,000 dólares sin necesidad de declararlos. Si transportas más, deberás reportarlo al momento de la entrada.