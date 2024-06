Para ingresar a Estados Unidos, todos los ciudadanos mexicanos deben obtener un permiso I-94. Este documento registra tanto la entrada como la salida del país y también sirve como comprobante del tiempo que un extranjero puede permanecer legalmente en territorio estadounidense.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) establece que todos los visitantes deben obtener un Formulario I-94 al llegar, con algunas excepciones: ciudadanos estadounidenses, extranjeros residentes que regresan, extranjeros con visas de inmigrante y la mayoría de los ciudadanos canadienses que están de visita o en tránsito.

¿Quiénes necesitan el permiso I-94 para ingresar a Estados Unidos?

El proceso de obtención del permiso I-94 es automatizado para aquellos que viajan en avión. En estos casos, la aerolínea se encarga de registrarlos al abordar el vuelo.

Sin embargo, quienes ingresan por tierra a Estados Unidos y planean adentrarse más de 25 millas (aproximadamente 40 km) más allá de la frontera, o aquellos que tienen la intención de quedarse más de 30 días, deben obtener el permiso I-94.

Para agilizar el trámite, estas personas pueden solicitar el permiso hasta 7 días antes de su entrada a través del sitio web i94.cbp.dhs.gov o mediante la aplicación CBP One. Esto les permitirá ahorrar tiempo durante el proceso de admisión en un puerto de entrada.

Costo y requisitos para tramitar el permiso I-94 en 2024:

El costo de solicitud y llenado del Formulario I-94 es de $6 dólares.

Los requisitos incluyen un pasaporte vigente, una visa vigente y el pago de la tarifa correspondiente.

¿Cómo tramitar el permiso I-94?

Accede al sitio i94.cbp.dhs.gov y selecciona la opción “Apply for new I-94” y luego “Apply now”.

Indica la forma en que llegarás a Estados Unidos ; el sitio solo permitirá continuar si tu ingreso es por un puerto terrestre.

; el sitio solo permitirá continuar si tu ingreso es por un puerto terrestre. Proporciona tu nombre completo, fecha de nacimiento, género, número de pasaporte y número de visa (ubicado en la parte trasera de la tarjeta).

y número de visa (ubicado en la parte trasera de la tarjeta). Agrega la dirección del lugar donde te hospedarás en Estados Unidos .

. El sistema generará una solicitud del formulario I-94 y te pedirá realizar el pago de $6 dólares a través de internet. Si no realizas el pago de inmediato, el formulario se borrará al cerrar la pestaña del navegador. El sitio web es fácil de usar y acepta pagos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, débito directo o PayPal.

Una vez completado el proceso, recibirás un recibo que deberás presentar al llegar a Estados Unidos, junto con tu pasaporte y visa.

En caso de no adelantar el proceso del permiso I-94, deberás realizarlo al llegar a un puerto terrestre, proporcionando tus datos personales y pasando por una entrevista con un oficial de Aduanas, además de realizar el pago de $6 dólares.

Y tras tramitar el permiso I-94, ¿qué hago?

Para finalizar el proceso de emisión de la I-94, debes presentarte en un puerto de entrada terrestre dentro de los siete días siguientes a tu petición. Si no te presentas dentro de los siete días o el oficial no te emite al final un I-94, no hay reembolsos.

En el puerto de entrada terrestre, debes presentar tus datos biométricos y ser entrevistado por un oficial de CBP. Tienes que estar preparado para presentar, a petición de un oficial de CBP, evidencia de residencia, empleo y planes de viaje, según lo indicado por Aduanas y Protección Fronteriza.

El oficial de CBP determinará cuántos días puedes quedarte en Estados Unidos y lo marcará en tu permiso I-94. Debes salir en o antes de esa fecha que se indica. De lo contrario, acumularás presencia ilegal.