Como lo habían anunciado, un grupo de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentró esta mañana en inmediaciones del Ángel de la Independencia para iniciar su manifestación que prevé terminar con un plantón frente a Palacio Nacional.

Al corte de las 12:10 de la tarde, las autoridades informaron que el magisterio entró por Avenida 5 de mayo debido a que, como lo reportó El Universal, algunas calles fueron resguardadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Asimismo, dieron a conocer que cientos de manifestantes se había adelantado a colocar decenas de casas de campaña en la explanada del Zócalo, como parte de sus acciones de protesta.

De acuerdo con las redes sociales del Centro de Orientación Vial, al menos siete autobuses y combis se congregaron alrededor de la glorieta del Ángel cerca de las 8:00 de la mañana provocando cortes a la circulación.

Como alternativa vial habían anunciado:

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

La marcha estaba programada para iniciar a las 9:00 de la mañana, pero a esa hora aún estaban arribando los manifestantes y los líderes magisteriales estaban dando la minuta de su pliego petitorio.

¿Cuáles son las estaciones del Metrobús afectadas por la marcha del CNTE?

Los cortes a la circulación han afectado el tránsito de las Líneas del Metrobús,

Línea 7 reportó retrasos a la circulación y en el tramo Reforma- Chapultepec informó que van a baja velocidad por los carriles laterales en sentido a Indios Verdes. " Toma en cuenta, que derivado de las movilizaciones sociales que acontecieron hay retraso en toda la línea 7. ", informó el Metrobus al corte de las 12:20.

reportó retrasos a la circulación y en el tramo Reforma- Chapultepec informó que van a baja velocidad por los carriles laterales en sentido a Indios Verdes. " ", informó el Metrobus al corte de las 12:20. Línea 1: también registra retrasos

Línea 4: afectaciones en ruta sur

⚠️AVISO L4 Ruta Sur

2⃣Seguimos informando, derivado de las movilizaciones sociales:

🔴Retraso en el servicio.

(Actualización 12:22H.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMUhs — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) March 18, 2026

⚠️AVISO L7

1⃣Toma en cuenta, por movilizaciones sociales:

✅Servicio por carriles laterales en estaciones Reforma ↔️ Chapultepec dirección Indios Verdes.

(Actualización 09:08H.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) March 18, 2026

¿Cuál es la ruta de la marcha de maestros hoy miércoles 18 de marzo?

Esta es la ruta por la que avanzará la marcha de maestros:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Zócalo

09:19 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación en carriles centrales de Paseo de la Reforma al Oriente a la altura del Ángel de la Independencia, por arribo de manifestantes, se prevé realicen marcha rumbo al Zócalo. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/hEYac6uruO — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 18, 2026

Las autoridades de la ciudad informaron que al paso de los manifestantes se mantendrán cerrados los carriles centrales de Paseo de la Reforma, por lo que exhortan tomar precauciones en la zona.

¿Cómo será el plantón de la CNTE en el Zócalo?

Con motivo del Paro Nacional de 72 horas de la CNTE, en sus redes sociales publicaron cuales son los contingentes que se concentrarán frente a Palacio Nacional y como se distribuirán para bloquear toda la plancha.

Entre los participantes estarán:

Sección XXII

Organizaciones Sociales

Secciones IX, X, XI y LX

Maestros de Zacatecas

Sección VII

Sección XIV

El paro de maestros será de este miércoles 18 hasta el 20 de marzo, periodo en el que harán diversas acciones en exigencia de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto-Andrés Manuel López Obrador.

Además, buscarán reestablecer el diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, las protestas se realizarán de manera simultánea en ciudades de otros estados entre las que están:

Tuxtla Gutiérrez

Tabasco

Tulum

Chetumal

Veracruz

Cabe recordar que, desde las protestas a finales del año pasado, la CNTE amenazó con boicotear las celebraciones de la Copa Mundial en la Ciudad de México en caso de que su pliego petitorio no fuera resuelto.

"¡Si no hay solución, no habrá mundial!", con diversas consignas el magisterio ha buscado presionar al gobierno federal para un incremento del 100% al salario y homologación de las prestaciones.