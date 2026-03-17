Al menos cinco personas murieron este martes en un incendio provocado por el mal clima en una refinería de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), en el sureste de México, informó la compañía.

" Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellos, una trabajadora de Pemex ", informó petrolera en un comunicado.

Además, agregó que se " brinda atención integral y acompañamiento a la s personas lesionadas ".

¿Por qué se incendió la refinería Dos Bocas en Tabasco?

El percance registrado en el complejo Dos Bocas, uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno de izquierda, fue provocado por fuertes lluvias en el estado de Tabasco, que ocasionaron el desbordamiento de aceite de la instalación que luego se incendió, detalló Pemex.

Desde la mañana de este miércoles, en redes sociales se difundieron varios videos que mostraron como las llamas se habían extendido en el complejo de la refinería Olmeca.

Las columnas de humo y llamas fueron captadas en diferentes puntos del complejo pese a las lluvias reportadas esta mañana en la entidad.

Los reportes indicaron que los trabajadores habrían sido evacuados mientras personal de emergencia atendió el incendio en Dos Bocas.

Tras las labores de mitigación, Pemex aseguró que el incendio en la refinería tabasqueña fue controlado "y no representa riesgo para la población ni para las y los trabajadores "

Asimismo, aseguró que se iniciaron con las labores de investigación para determinar las causas del incidente.

"Personal del área de Salvaguardia Estratégica de la empresa se encuentra colaborando con las autoridades correspondientes", informó Pemex.

🗳️📌 ¿QUÉ OCURRE EN DOS BOCAS?



Se registró un incendio en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Paraíso, Tabasco.



Ocurre cerca de la refinería Olmeca (Dos Bocas).



El fuego se originó en un área de almacenamiento, de acuerdo con xevt… pic.twitter.com/AvkJHPd7g6 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) March 17, 2026

Cabe recordar que la refinería Dos Bocas fue uno de los megaproyectos impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio.

Su primera etapa fue inaugurada en 2022 y el complejo quedó totalmente en funciones en 2024.