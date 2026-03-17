La tarde de este martes 17 de marzo, la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional alertaron por lluvias, chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México.

¿A qué hora lloverá en CDMX y Edomex hoy?

De acuerdo con el pronóstico, entre las 12:00 y 15:00 horas se esperan condiciones de inestabilidad atmosférica con tormentas en gran parte del Valle de México.

Además, se prevén rachas de viento de 10 a 20 km/h, con picos de hasta 40 km/h, lo que podría provocar la caída de árboles, lonas y anuncios publicitarios.

Alcaldías de CDMX con lluvias y tormentas

Las precipitaciones afectarán a las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En la capital se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, acompañados de actividad eléctrica.

Municipios del Edomex con lluvias fuertes

En el Estado de México, el escenario será más intenso, con lluvias fuertes de 25 a 50 mm, principalmente en:

Toluca, Valle de Bravo, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Texcoco, Chimalhuacán, Amecameca, Zumpango, Lerma e Ixtapan de la Sal.

Consulta en los gráficos el #PronósticoDelTiempo en alcaldías de la #CDMX y regiones del #EdoMéx, así como en regiones del centro de #México. pic.twitter.com/o0WLZfOlAq — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 17, 2026

Frío, heladas y nieve en el Nevado de Toluca

Las condiciones climáticas también incluyen un descenso importante de temperatura, con mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas del Edomex.

Incluso, se prevé caída de nieve o aguanieve en el Nevado de Toluca, lo que contrasta con temperaturas cálidas en el suroeste del estado, donde los termómetros podrían alcanzar entre 30 y 35 °C.

Lluvias intensas en México por el frente frío 41

La interacción del sistema frontal generará lluvias en gran parte del país: