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La tarde de este martes 17 de marzo, la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional alertaron por lluvias, chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México.
¿A qué hora lloverá en CDMX y Edomex hoy?
De acuerdo con el pronóstico, entre las 12:00 y 15:00 horas se esperan condiciones de inestabilidad atmosférica con tormentas en gran parte del Valle de México.
Además, se prevén rachas de viento de 10 a 20 km/h, con picos de hasta 40 km/h, lo que podría provocar la caída de árboles, lonas y anuncios publicitarios.
Alcaldías de CDMX con lluvias y tormentas
Las precipitaciones afectarán a las siguientes demarcaciones:
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.
En la capital se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, acompañados de actividad eléctrica.
Municipios del Edomex con lluvias fuertes
En el Estado de México, el escenario será más intenso, con lluvias fuertes de 25 a 50 mm, principalmente en:
Toluca, Valle de Bravo, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Texcoco, Chimalhuacán, Amecameca, Zumpango, Lerma e Ixtapan de la Sal.
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Frío, heladas y nieve en el Nevado de Toluca
Las condiciones climáticas también incluyen un descenso importante de temperatura, con mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas del Edomex.
Incluso, se prevé caída de nieve o aguanieve en el Nevado de Toluca, lo que contrasta con temperaturas cálidas en el suroeste del estado, donde los termómetros podrían alcanzar entre 30 y 35 °C.
Lluvias intensas en México por el frente frío 41
La interacción del sistema frontal generará lluvias en gran parte del país:
- Lluvias torrenciales (150 a 250 mm): Tabasco y Chiapas
- Lluvias intensas (75 a 150 mm): Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo
- Muy fuertes (50 a 75 mm): Yucatán
- Fuertes (25 a 50 mm): Guerrero, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala
- Chubascos (5 a 25 mm): Guanajuato, Querétaro, Morelos y Michoacán
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