Pepe Aguilar generó controversia en redes sociales luego de presumir "Sold out" durante su presentación en el Rodeo Houston, uno de los escenarios más importantes para la música country en Estados Unidos. Lo que llamó la atención de los internautas fue la forma en la que celebró el papá de Ángela Aguilar, ya que aseguró que de un día para otro vendió “cinco mil boletos”, a lo que los usuarios de Texas le respondieron que era mentira. “Andaban regalando de a 4 boletos”, aseguraron.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, el artista celebró el supuesto “sold out” que tuvo durante su participación en el evento Rodeo Houston agradeciendo al público por su apoyo y destacando la magnitud del evento. Sin embargo, lo que en un inicio parecía un logro pronto se convirtió en tema de debate.

“De ayer a hoy se vendieron cinco mil boletos (...) gracias a Dios y gracias a la música mexicana, porque de verdad que no soy yo, te juro que no me siento que sea yo, es ese traje de charro, son esos caballos, es ese mariachi, esa banda, esa tradición y esa educación mexicana”, dice Pepe Aguilar.

En el video alguien le pregunta “¿Cuál es el total de gente que va a haber esta noche?”, a lo que el cantante de 57 años responde “70 mil”. Poco después de la publicación del intérprete de “Por Mujeres Como Tú”, usuarios en plataformas como TikTok comenzaron a cuestionar el lleno total, debido a que aseguraron que días previos al evento se estuvieron regalando boletos para asegurar la asistencia.

Comentarios como “andaban regalando de a 4 boletos” y “no estaba lleno, había muchos asientos vacíos” comenzaron a viralizarse. Además, los internautas le recordaron a Pepe Aguilar que en el Rodeo Houston se presentan más artistas y que si se vendieron todos los boletos es porque los asistentes deseaban ver a las demás personalidades que iban a presentarse.

“Esa celebración del Rodeo se realiza con muchos artistas, se hace cada año en Houston Texas, repito, llevan muchos artistas”, “Era un festival jajajaja, no era concierto de él, fue de relleno”, “Vivo en Houston y en las empresas regalaron boletos, todo el mundo tenía acceso a ese concierto”, “Aparte regalaron un buen en las estaciones de Radio”, “Yo vivo aquí en Houston pero desde hace dos semanas estaban regalando boletos día y noche en la radio”, “A mi cuñado le dieron boletos y nos dijo que si queríamos ir y le dije a mi marido que no gracias” y “La realidad alterada de los Aguilar”, fueron algunos de los comentarios y las críticas hacia el intérprete.

Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha respondido directamente a estos señalamientos.