La supermodelo Candice Swanepoel encantó a sus fanáticos en redes sociales luego de compartir una sesión fotográfica que realizó para la campaña publicitaria de Victoria’s Secret X Tropic Of C, que está lanzando conjuntos de lencería y bikinis para la temporada primavera-verano.

En redes sociales se han hecho virales las imágenes en las que se aprecia a la modelo de origen sudamericano haciendo alarde de su silueta de impacto con un bikini verde manzana con estampados negros de dos piezas, compuesto por un bralette de triángulo y cuello halter a juego con un bikini de cintura baja.

Ambas prendas ayudaron a destacar su vientre de infarto, además de piel bronceada y kilométricas piernas. “Nuevo Tropic Of C: Tu armario de verano acaba de ponerse un poco más caliente”, se lee bajo la publicación.

En un video compartido a la par, la celebridad modela un traje de baño verde menta brillante, además de un monokini color marrón de cuello halter y corte alto en las piernas.

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Presumió su belleza con maquillaje en tonos bronceados y nude, bastante naturales; su cabello se lució peinado hacia atrás bajo un estilo húmedo, pero glamuroso. Combinó el conjunto con varios anillos boho chic, un enorme collar con una piedra en el centro y un par de pendientes circulares.

La modelo Candice Swanepoel ha enfocado gran parte de su tiempo en su marca de trajes de baño, Tropic Of C, la cual lanzó antes de que los desfiles de Victoria’s Secret fueran cancelados tras diversas controversias en el pasado.

Swanepoel, quien fue uno de los ángeles más icónicos de la firma previo a la suspensión de sus shows, decidió emprender su propio camino en la industria de la moda.

Su marca nació en 2016 como una colaboración entre la modelo y Daniela Manfredi, quien se desempeñaba como directora creativa dentro de Victoria’s Secret. El proyecto surgió en una etapa clave de su vida, mientras Swanepoel atravesaba la maternidad tras el nacimiento de su primer hijo, lo que la motivó a explorar nuevas facetas profesionales.

En entrevista con Forbes, la modelo reveló que siempre soñó con tener su propia marca y que su experiencia en sesiones fotográficas le permitió desarrollar un ojo crítico para el diseño.

Además, destacó su pasión por la fotografía y la estética, elementos que han influido directamente en la identidad visual y conceptual de su firma.

Actualmente trabaja junto a Victoria’s Secret para lanzar varias colecciones por temporada, en esta ocasión lanzó en conjunto una línea inspirada en la temporada vacacional, con detalles impresos de ambas firmas.

“El resultado es una fusión segura y sofisticada de ambos mundos: la icónica energía del color de Victoria's Secret se une a la atención característica de Tropic of C al corte, la textura y el ajuste”, dijo la firma en un comunicado tras el lanzamiento de la reciente colección.