Un edificio de gran altura en Manhattan, Nueva York, se incendió este martes en el marco del Desfile del Día de San Patricio.

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, un equipo del Departamento de Bomberos de la ciudad neoyorquina se trasladó al cruce de Madison Avenue y la 45th street para atender controlar las llamas.

Manhattan *10-76* Box 0788

6 E 43rd St off Madison Ave

FIRE IN THE HVAC ON THE ROOF, 28 STORY 80X200 HIRISE COMMERCIAL pic.twitter.com/tJqhDi0Ofc — NYCFireWire (@NYCFireWire) March 17, 2026

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran que el fuego y la gran columna de humo surge desde el techo del inmueble.

Foto: TIMOTHY A.CLARY / AFP

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