TE RECOMENDAMOS
Un edificio de gran altura en Manhattan, Nueva York, se incendió este martes en el marco del Desfile del Día de San Patricio.
De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, un equipo del Departamento de Bomberos de la ciudad neoyorquina se trasladó al cruce de Madison Avenue y la 45th street para atender controlar las llamas.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran que el fuego y la gran columna de humo surge desde el techo del inmueble.
Foto: TIMOTHY A.CLARY / AFP
Información en proceso...
[Publicidad]