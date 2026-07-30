Ester Expósito, que lleva meses bajo la atención mediática por su supuesta relación con el futbolista francés Kylian Mbappé; si bien ninguno de los dos han dicho nada al respecto de manera oficial, sus últimas apariciones en público juntos habrían confirmado su romance ante el mundo.

Tras múltiples citas en Miami y París, la actriz española ha emitido un comunicado en el que acusa se divulgan informaciones falsas y “difamatorias” sobre su vida personal y amorosa, por lo que estaría orillada a tomar medidas legales.

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¿Qué dijo? ¿Desmintió su romance con el delantero? A continuación te contamos los detalles sobre su comunicado y lo que planea hacer en contra de todos aquellos que hablen de ella.

Según escribió en sus stories de Instagram, las versiones que se han contado sobre su vida privada son falsas y no tienen nada que ver “con la realidad”.

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“En los últimos meses y especialmente estos días han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy”, señaló la celebridad de Élite.

Y agregó que los reportes sobre su vida son “bulos absurdos” para ensuciar su relación: “Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad. No todo vale y esta vez me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables”.

Ester Expósito rompe el silencio sobre Mbappé y anuncia acciones legales por información falsa. Foto: Instagram

Como contexto, en las últimas semanas, la prensa internacional y las redes sociales han tenido a Ester como tema de conversación por su relación con el delantero del Real Madrid, así como los lujos de los que está rodeada desde que se les vinculó por primera vez y de cómo inició su romance.

Asimismo, por estos medios se ha acusado a Ester de aprovecharse de la fama y riqueza de Mbappé para su propio beneficio a través de una relación mediática.

Estos comentarios se han hecho debido a que los usuarios de internet no creen que su noviazgo sea real, que ambos no están a la altura uno del otro y que la única beneficiada es Ester, ya que se ha visto a Kylian supuestamente comprándole artículos de lujo en múltiples tiendas y joyerías, incluido un collar de más de 19 mil euros.

La pareja del momento fue vinculada sentimentalmente por primera vez en marzo de este año. Los rumores surgieron cuando fueron vistos en medio de una cena romántica en un hotel de París y posteriormente en una escapada por Italia.

Días después de haber iniciado el Mundial 2026, Kylian se dio una escapada para disfrutar de la compañía de Ester a bordo de un yate frente a Cerdeña. Después de esto, la actriz fue vista apoyando a Mbappé en el partido por el tercer lugar de la Copa ante Inglaterra en Miami.