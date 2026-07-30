Las ventas de Taco Bell han caído un 2% en lo que va del tercer trimestre del año tras el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos, una infección parasitaria que las autoridades primero vincularon a la franquicia de comida rápida, según expusieron este jueves sus directivos.

"Dado que el problema de la industria de la seguridad alimentaria en EE.UU. cobró protagonismo apenas hace dos semanas, observamos el impacto máximo en las ventas durante el fin de semana del 18 de julio", expresó Ranjith Roy, director de finanzas de Yum! Brands, la empresa dueña de Taco Bell, en una llamada con inversionistas.

La caída coincide con el brote ciclosporiasis, con 11,573 casos posibles en Estados Unidos, según el último informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que reportó que un total de 1.947 personas infectadas con el parásito Cyclospora "informaron haber estado expuestas a Taco Bell".

Aún así, el número sería mayor, pues tan solo en Michigan, el estado más afectado, las autoridades estatales reportan más de 10,000 contagios confirmados, mientras que en otros estados, como en Carolina del Norte, indagan otras fuentes de infección, como el cilantro y el perejil.

En este contexto, el director ejecutivo de Yum! Brands, Chris Turner, confió en que "el impacto en las ventas sea temporal" al afirmar que los restaurantes ya están en sus "primeros días de recuperación" porque las autoridades, argumentó, han encontrado que el brote no es único de Taco Bell.

"Nos sentimos alentados por algunos factores. La elevada incertidumbre afectó inicialmente la demanda de los consumidores y, desde entonces, estos son cada vez más conscientes de que este es un problema que afecta a toda la industria y no un problema específico de Taco Bell", manifestó.

El director financiero también aseguró que "las caídas de las ventas se han moderado sustancialmente" y hay "una mejora constante en las tendencias de ventas día a día".

El parásito en cuestión causa ciclosporiasis, cuyo principal síntoma es diarrea severa y frecuente , junto con pérdida de apetito, pérdida de peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos, según los CDC.

La enfermedad no suele transmitirse de persona a persona, es más frecuente en los meses de calor, de mayo a agosto, y suele originarse de frutas y verduras contaminadas.

Las autoridades federales estadounidenses han vinculado el brote a lechuga iceberg cultivada en Guanajuato, en el centro de México, que después distribuyó la compañía Taylor Farms, de California, a establecimientos como Taco Bell, pero el Gobierno mexicano anunció la semana pasada que haría su propio estudio