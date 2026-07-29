Harry Styles se viralizó en redes sociales luego de protagonizar un momento incómodo con una fan en las calles de la Ciudad de México. Un video mostró al cantante británico visiblemente molesto mientras le pide a una mujer que deje de seguirlo, después de que ella habría dejado de lado a su hijo para intentar conseguir una fotografía con el artista.

Harry Styles se encuentra en la CDMX para iniciar su esperada gira internacional Together, Together Tour, en la cual ofrecerá seis conciertos completamente agotados en el Estadio GNP Seguros.

El cantante británico llegó desde hace varios días a la capital y ha aprovechado su estancia para pasear por la Roma y la Condesa, para ir a tomar café, visitar restaurantes y hasta para correr; esto ha generado que varios fans se lo estén encontrando en la calle, situación que han aprovechado para saludarlo y expresarles el cariño y admiración que sienten por él.

Sin embargo, no en todos los casos ha sido así, ya que el famosos vivió un tenso momento con una mujer durante un recorrido en las calles de la CDMX. De acuerdo con el video, Styles fue interceptado por una fan mientras caminaba; en las imágenes se observa que la mujer insiste en acercarse al cantante para hablar con él y conseguir una fotografía.

Durante la interacción, ella empuja una carriola, por lo que se presume que la acompañaba su pequeño o pequeña, pero se ve que hace a un lado el carrito para acercarse al famoso y lograr la foto con él. Ante la insistencia de la mujer, el cantante de “Watermelon Sugar” le pidió que dejara de seguirlo y respetara su espacio personal, a la vez que volteó a ver al bebé que se encuentraba en la carriola.

El incidente desató un intenso debate entre los seguidores del exintegrante de One Direction sobre los límites entre los famosos y sus seguidores. Algunos defendieron al intérprete de "As It Was", argumentando que cualquier persona tiene derecho a establecer límites y proteger su privacidad. Otros consideraron que el encuentro pudo manejarse de otra manera, aunque la mayoría coincidió en que seguir insistentemente a una figura pública puede resultar invasivo.