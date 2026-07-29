A más de cuatro décadas de la boda entre la princesa Diana y el entonces príncipe Carlos, surgieron declaraciones sobre el supuesto momento en el que Lady Di habría enfrentado a Camilla Parker Bowles el día del casamiento, esto debido a que ella estaba presente en el festejo de la pareja. “Él es mío”, fueron las palabras que comenzaron a circular y que revelarían el tenso momento que ambas vivieron.

Durante años se ha hablado sobre la relación que sostuvieron Carlos y Camila cuando él estaba comprometido con Lady Di, incluso cuando ya estaban casados; la propia princesa llegó a referirse a este hecho con la polémica frase “éramos tres en ese matrimonio”, la cual perjudicó severamente la imagen de los actuales reyes de Reino Unido.

Sobre esta historia de infidelidad hay varios testimonios y comentarios de personas que vieron de cerca lo que sufrió la princesa Diana; la experta en realeza, Julie Montagu, declaró a Us Weekly en 2021 que la madre de William y Harry estaba "obsesionada" con Camila. Se dice que Lady Di buscó a Parker entre la multitud mientras ella caminaba hacia el altar del brazo de su padre, John Spencer.

“Creo que esa obsesión siempre estuvo presente en el fondo de su mente, pero, por supuesto, sospecho que comenzó el mismo día de la boda”, dijo Montagu, quien agregó: “La obsesión comenzó el día de la boda porque sabemos que Diana miró a la enorme multitud de miles de personas. Y vio a [Camila], la buscó y, en cierto modo, la miró diciendo: ‘Bien, es mío. Lo tengo’”.

Finalmente, aseguró que Lady Di “quería asegurarse de ver a Camila en esa congregación para sentirse reconfortada por el hecho de que ella estaba junto a Carlos y Camilla estaba sentada en un banco”

¿Qué dijo Diana sobre el triángulo amoroso?

Una de las declaraciones más recordadas de la princesa ocurrió durante su entrevista para la BBC en 1995, cuando pronunció una frase que quedó para la historia:

“Éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco lleno” Con esas palabras, Diana hacía referencia a la influencia que Camilla tuvo en la relación con Carlos y al impacto emocional que esa situación tuvo en su vida.

¿Cuándo se casaron Diana y Carlos?

La princesa Diana, de 20 años, se casó el 29 de julio de 1981 con el príncipe Carlos, de 32, en la Catedral de San Pablo de Londres.