Kylian Mbappé y Ester Expósito siguen dando de qué hablar, sobre todo porque se reveló el precio y la exclusiva joya que el futbolista le habría regalado a la actriz española durante sus lujosas vacaciones. ¿Cuánto costó y qué fue lo que le obsequió? Te contamos todos los detalles sobre el momento viral que ambos famosos protagonizaron en una prestigiosa joyería de París.

La pareja del momento, Ester Expósito y Kylian Mbappé, siguen derramando miel en sus lujosas vacaciones que comenzaron una vez que el jugador terminó con sus compromisos con la Selección de Francia en el Mundial 2026. Sólo concluyó su participación y el futbolista, de 27 años, inició su etapa de descanso acompañado de la actriz española de 26.

Si bien la pareja no ha confirmado públicamente su noviazgo, desde hace varios meses se les ha captado juntos y en sus más recientes apariciones frente a las cámaras, se les ha visto abrazados e incluso, fueron grabados besándose en un club nocturno.

Las imágenes difundidas en TikTok, Instagram y X muestran a ambos entrando a una exclusiva joyería de la capital francesa. Horas después, diversos medios y usuarios de redes sociales comenzaron a identificar la pieza que habría adquirido el delantero del Real Madrid, desatando una ola de comentarios.

De acuerdo con la información que ha circulado en medios internacionales, Mbappé habría regalado a Ester Expósito la gargantilla Move Link, de oro amarillo de 18 quilates y cubierta con diamantes. El costo de dicha pieza es de 19,800 euros , es decir, cerca de 400 mil pesos.

De igual forma, se revelaron algunos detalles del collar, tales como que puede ajustarse entre los 26 y los 37 centímetros y que se fabrica en oro blanco y rosa. “Qué placer dar la bienvenida a Kylian Mbappé, a su madre y a Ester Expósito a nuestra boutique de la Rue de la Paix. Una ocasión íntima para presentar nuestras últimas creaciones y compartir un momento especial”, escribió en su cuenta oficial de Instagram Valerie Messika, diseñadora francesa y fundadora de la marca de lujo.

En el video que se hizo viral en redes sociales se observa a Mbappé y Ester recorrer el establecimiento, conversando con el personal y a la famosa de la serie Élite probándose algunas joyas.

¡MBAPPÉ GASTANDO LA QUINCENA!😍💍



Ester Expósito y Kylian Mbappé hicieron una aparición en la famosa marca de joyería, Messiah, en Paris🇫🇷



¿Qué vendrá después de las joyas?🤭 pic.twitter.com/CdNhk0AbNt — Meridiano (@Meridianoonline) July 24, 2026

¿Dónde compró Mbappé la joya?

Las imágenes muestran a Mbappé y Ester Expósito visitando la exclusiva joyería Messika, ubicada en París, Francia.