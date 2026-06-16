El nombre de Ester Expósito se ha convertido en tendencia en los últimos días, sobre todo desde que comenzó el Mundial 2026, luego de que fuera señalada como la actual novia de la estrella de la selección de Francia, Kylian Mbappé; desde entonces, la actriz ha sido perseguida por los paparazzi, quiénes buscan a toda costa captarla con el famoso futbolista. ¿Quién es, cuántos años tiene y en qué programas ha salido Expósito? Te contamos todo lo que se sabe sobre su vida.

Kylian Mbappé, de 27 años, es considerado uno de los mejores futbolistas del planeta: en este momento, el francés suma 14 goles en toda la historia de las Copas del Mundo y, con su reciente doblete frente a Senegal, se posicionó en el tercer lugar histórico de los máximos anotadores del torneo, igualando a Lionel Messi y superando a Pelé.

No cabe duda de que el delantero francés será uno de los protagonistas del Mundial 2026 por lo que los reflectores estarán sobre él y sobre todos los detalles que rodean su vida, incluyendo su reciente relación amorosa que, aunque no ha sido confirmada, sí se le ha visto desde hace algunos meses con la actriz Ester Expósito.

¿Quién es Ester Expósito, novia de Mbappé?

Ester Expósito es una actriz y modelo española que alcanzó la fama internacional gracias a su participación en la exitosa serie de Netflix Élite. Su interpretación de Carla Rosón la convirtió en una de las figuras más populares de la televisión española y en una celebridad seguida por millones de personas en todo el mundo.

Desde entonces, ha participado en películas, series y campañas publicitarias internacionales, consolidándose como una de las artistas más influyentes de la actualidad.

¿Cuántos años tiene Ester Expósito?

La actriz nació el 26 de enero de 2000 en Madrid, España. Actualmente, tiene 26 años.

¿En qué series y películas ha participado Ester Expósito?

Además de su papel en Élite, la actriz ha participado en diversos proyectos; entre los más conocidos destacan:

Alguien tiene que morir

Bandidos

Venus

La caza.

¿Cómo se conocieron Mbappé y Ester Expósito?

De acuerdo con Leticia Requejo, colaboradora de 'El tiempo justo', fue Mbappé quien dio el primer paso para conocer a la actriz española: “Me cuentan que Kylian estaba muy interesado en la actriz; tanto es así que llegó a preguntar a sus compañeros de equipo, en el vestidor, por la actriz porque la tenía en sus redes sociales”, reveló.

Además, contó: “Pregunta por ella y el contacto empieza a fluir a través de los perfiles de las redes”. De esta forma, sus primeros acercamientos habrían sido de manera digital.