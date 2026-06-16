Andrés Tovar, esposo de la actriz Maite Perroni, respondió a las acusaciones por fraude de 150 millones de pesos hechas por la cadena Imagen Televisión: “Estoy en esta situación por defender mis derechos como autor y productor”.

Hace poco se dio a conocer que el productor de Sale el Sol había sido vinculado a proceso por acusaciones de haber cometido fraude a Imagen Televisión por 150 millones de pesos , si bien la polémica explotó recientemente, se sabe que la vinculación ocurrió el pasado 19 de mayo.

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Según ha trascendido a través de la revista TVNotas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación en contra de Andrés Tovar y determinó a través de pruebas, que el fraude sí sucedió.

Asimismo, se detalló que se llevará a cabo una audiencia en septiembre para determinar si Tovar es culpable de los delitos a los que se le vincula.

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La polémica en torno a los conflictos legales de Tovar no es reciente. En una respuesta ante lo ocurrido, el esposo de la excantante de RBD reveló que tiene un conflicto con la empresa desde el 2024, cuando inició una demanda civil en su contra por trabajo no remunerado.

“Durante dos años, intenté arreglar las cosas mediante el diálogo, y la búsqueda de acuerdos. Al no encontrar una solución, en el 2024 decidí demandarlos por la vía civil para defender mis derechos. Catorce meses después de haber presentado la demanda civil en contra de Imagen Televisión, ellos presentaron una denuncia penal en mi contra por supuesta falsedad de declaración y fraude procesal”, apuntó el productor en un comunicado.

Y explicó: “Quiero aclarar que vinculación a proceso no es una sentencia, no significa culpabilidad y no representa una determinación definitiva de los hechos, es únicamente un proceso legal que permite que continúe la investigación para que ambas partes presenten argumentos y pruebas ante las autoridades correspondientes”.

Agregó que se encontraba en dicha situación por defender su trabajo dentro de la televisora y todo el contenido que realizó por años, incluso cientos de horas de producción “que no fueron pagadas”.

“Estoy en esta situación por defender mis derechos como autor y productor. Por obras que fueron creadas, desarrolladas, registradas y por cientos de horas producidas que no fueron pagadas”, agregó.

Tovar resaltó que defender su trabajo “no puede convertirse en un crimen” y que habla por todos aquellos creativos, actores, comunicadores y más que pueden estar pasando por la misma situación.

“Porque si defender tu trabajo, y lo que legítimamente te corresponde, se convierte en un delito, entonces ya nada está a salvo”, dijo.

Hasta el momento su esposa Maite Perroni no ha emitido comentarios sobre el conflicto legal de Tovar; hace unas horas sólo compartió en sus redes sociales el comunicado donde el productor explica lo ocurrido.