Luego de que se dieran los primeros detalles del fallecimiento del cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber Gaspi en un accidente aéreo, en redes sociales se compartió el video que muestra el momento extracto en el que ocurre el fatal siniestro.

El video compartido en redes, y ya viral, muestra el momento en que dos helicópteros se estrellan en pleno vuelo sobre un estacionamiento en Recreio dos Bandeirantes, al suroeste de Río de Janeiro, Brasil.

Según los primeros informes, en uno de los helicópteros iban Oliver Tree, Gaspi, Lucas Vignale y Lucas Frota, todos conocidos dentro de la industria del entretenimiento y el contenido digital. En el choque también fallecieron los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Las autoridades locales apuntaron que una de las naves cayó sobre el estacionamiento con decenas de automóviles eléctricos, causando un incendio al instante.

Hasta el momento no se sabe la razón del choque, pero las autoridades de la Policía Civil de Río de Janeiro señalaron que se iniciarían las investigaciones correspondientes y el reconocimiento de las víctimas.

"Accidente Aéreo":

Porque así fue el momento donde chocaron loa dos helicópteros. Informan que fallecieron el youtuber Gaspi y al cantante Oliver Tree.pic.twitter.com/63B1Fxjslc — Tendencias (@TTendenciaX) June 14, 2026

De acuerdo con las actualizaciones hechas por CNN Chile, fragmentos de los helicópteros fueron lanzados hacia edificios y zonas cercanas, lo que obligó a las autoridades a acordonar el área para garantizar la seguridad.

El Cuerpo de Bomberos Militar de Río de Janeiro encontró cinco cuerpos en los restos de un helicóptero, mientras que el sexto, en otra aeronave. Hasta el momento se sabe que las víctimas murieron al instante de la colisión, ocurrida a las 8:59 am, hora local, de este domingo.

Después de que se hiciera viral la noticia de la muerte de ambas figuras del internet y de sus acompañantes, así como de ambos pilotos, los fanáticos recurrieron a redes sociales a expresar su pésame y su incredulidad ante lo ocurrido.

Un día antes del accidente, Oliver Tree había estado activo en sus redes sociales compartiendo contenido de su visita a Brasil; previo a esto, hizo publicaciones de su estancia en México, su concierto en el Pabellón Oeste de la CDMX y sketches con el influencer Aaron Mercury.