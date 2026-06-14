Durante las primeras horas de este domingo se confirmó el fallecimiento de Jorge Lyle, padre del actor Pablo Lyle que se encuentra en Estados Unidos cumpliendo una condena por homicidio involuntario.

Según los informes, el padre de la celebridad murió a los 77 años tras varias complicaciones de salud desencadenadas por una caída sufrida en una institución de cuidados para adultos mayores donde vivía desde que se le diagnosticó Alzheimer.

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Hace unos meses se dio a conocer que el actor solicitó un permiso humanitario para visitar a su padre después de que se le informara que su salud se había deteriorado; sin embargo, las autoridades estadounidenses no se lo otorgaron.

En una publicación hecha en redes sociales, el reportero Raúl Gutiérrez reportó el fallecimiento del señor Jorge Lyle y detalles sobre el permiso negado: “Falleció esta tarde el señor Jorge Lyle. Desde hace varios días, Pablo intentaba obtener un permiso humanitario para visitarlo debido al delicado estado de salud en que se encontraba tras sufrir un accidente. Lamentablemente, dicho permiso nunca fue concedido”.

Hace unos días, la hermana del actor, Silvia Lyle, compartió en redes sociales una publicación en la que habló sobre el duro momento que estaba viviendo la familia debido a las complicaciones de salud de su padre y señaló que había celebrado su cumpleaños en su compañía en Mazatlán.

“Hace muchos años que no pasaba mi cumpleaños, 11 de junio, en Mazatlán, la tierra en la que nací. Me siento profundamente agradecida de haber podido celebrar este cumpleaños aquí, acompañando a mi papá y compartiendo con mi familia este momento tan importante de nuestras vidas”, señaló.

¿De qué murió el padre de Pablo Lyle, actor encarcelado en Estados Unidos por homicidio? Foto: Instagram

Y agregó: “Gracias familia querida por el apoyo incondicional. Gracias a los amigos por cuidarnos y acompañarnos a nosotros en este proceso que estamos viviendo. Gracias por las felicitaciones y buenos deseos que recibí, gracias por la luz que le han enviado a mi papá en este tiempo”. En la publicación compartió una fotografía sosteniendo la mano de su padre.

Pablo Lyle está encarcelado en Florida luego de ser declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández tras una pelea vial en Miami en 2019.

En 2022, Lyle recibió el veredicto de culpabilidad por homicidio involuntario; en 2023 se le impuso una condena de cinco años de prisión además de ocho años de libertad condicional. Hasta hace un par de meses trascendió que se estaba evaluando reducir la sentencia por buena conducta.