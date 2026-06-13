Las redes sociales volvieron a encenderse alrededor de Christian Nodal luego de que su exviolinista compartiera un romántico mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia el cantante de regional mexicano. Esmeralda Camacho escribió "todo lo que vivimos juntos" y revivió los rumores que señalan que entre ellos hubo algo más que una relación de trabajo.

La publicación, en la que supuestamente la exviolinista habría recordado los momentos compartidos con el intérprete de Botella tras botella, provocó una ola de comentarios entre los internautas, quienes rápidamente aseguraron que entre el compositor y la joven habría sucedido un romance secreto.

La frase “Todo lo que vivimos juntos” fue suficiente para que miles de usuarios comenzaran a especular sobre la verdadera naturaleza del vínculo que existió entre ambos.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la excolaboradora del artista compartió un mensaje que se cree está dedicado a una etapa importante de su vida profesional. En dicha publicación escribió "Todo loq ue vivimos juntos" y acompañó estas palabras con varias fotografías en las posa sensualmente con su violín.

Tras estas palabras, decenas de usuarios reaccionaron y nuevamente mencionaron que Esmeralda Camacho habría tenido una relación con el esposo de Ángela Aguilar. "Qué buena compañía tenía el Nodal", "Ya cuéntanos todo de lo que viviste con el esposo de Ángela", "Siempre hubo química entre ellos" y "Ella sabe cosas", fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento no existe ninguna confirmación que indique que Christian Nodal y la exviolinista mantuvieron una relación amorosa. Los rumores surgieron meses atrás debido a que Camacho fue captada haciendo gestos cuando la hija de Pepe Aguilar subió al escenario para cantar con el intérprete de "Adiós Amor".