Kim Kardashian se hizo viral en redes sociales luego de compartir una serie de fotografías en la que aparece luciendo su figura de impacto desde un barco, frente a las costas de Mónaco, junto a su hermana Khloé Kardashian y otros acompañantes.

En la publicación de Instagram, la celebridad se lució ataviada con un conjunto negro, compuesto por pantalones de cintura alta de cintura ceñida, a juego con una chamarra de estilo motociclista abierta sobre el escote. Le sumó botines de tacón, gafas solares de gran tamaño y un bolso retro de Gucci.

La estrella de The Kardashians presumió su belleza definida con maquillaje bronceado y labial nude, mientras que su cabello negro azabache se vio peinado con extensiones onduladas y raya en medio.

Kim Kardashian recientemente estuvo en Mónaco junto a su hermana Khloé para apoyar a Lewis Hamilton, el actual novio de la empresaria, durante su competición con Ferrari en el Gran Premio en dicho país europeo y en las prácticas.

La pareja lleva saliendo desde finales del año pasado en medio de rumores. Si bien las celebridades se conocen desde hace más de 10 años, fue en noviembre del 2025 que comenzaron a salir en secreto; hasta inicios de este año hicieron sus primeras apariciones en público confirmando su romance.

Primero la pareja se dejó ver en Europa y luego en Japón; asimismo también estuvieron bajo los reflectores durante el Super Bowl de 2026, marcando una de sus primeras apariciones en público de forma oficial como novios.

Antes de que Lewis iniciara la temporada con en la Fórmula 1, la pareja se tomó vacaciones frente a las playas de Malibú, donde los paparazzis los captaron felices disfrutando del mar y de su romance.

Hace poco, una fuente le dijo a People que Lewis Hamilton ha sido bien recibido en el entorno de Kim Kardashian y que su familia apoya su nueva relación y que ven al piloto como “un tipo tranquilo con mucha energía”, que le cae bien a la familia Kardashian-Jenner y a los hijos de Kim.

La misma fuente señaló que se están esforzando para que su relación funcione, ya que ambos están ocupados con sus respectivos trabajos y atendiendo su vida privada por separado.