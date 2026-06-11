La inauguración de la Copa 2026 en el Estadio Azteca estuvo llena de emoción, expectativa y mucha música. Belinda fue uno de los número principales en la ceremonia de apertura junto a Los Ángeles Azules, con quien subió al escenario para interpretar Por Ella.

Previo a su participación, Belinda se encontró con la actriz mexicana Salma Hayek, quien entró a su camerino para mostrarle su apoyo y darle unas palmaditas de apoyo.

En un video que circula en redes sociales se muestran a las dos artistas posando para las cámaras. Antes de retirarse, Belinda le pidió a Salma ponerse en contacto después de su encuentro.

Belinda causó euforia al subir al escenario en la apertura de la Copa en el Estadio Azteca. La cantante apareció en los primeros acordes de Por Ella para después interpretar la canción y unirse a Los Ángeles Azules.

Los usuarios de internet y fanáticos de la artista expresaron su emoción y su apoyo en X e Instagram, celebrando su logro: abrir el Mundial con una proyección internacional de su talento.

“Esto no es un simulacro, Beli en el Mundial”, “No hay nada más mexicano que Belinda y Los Ángeles Azules cantando juntos en el Estadio Azteca para la inauguración del Mundial”, “¿Ella es la presidenta de México?”, “La princesa del Pop latino… ¡Belinda!”, comentaron los usuarios.

Belinda junto a Salma Hayek previo a la inauguración de Copa Mundial de la FIFA.



BELINDA EN EL MUNDIAL #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/VPDN3BbUR9 — Belinda Access (@BelindaAccess) June 11, 2026

La cantante y actriz de Mentiras estuvo documentando su participación en el magno evento desde días previos, incluidos los ensayos con sus bailarines y la agrupación originaria de Iztapalapa.

En Instagram, la cantante dijo que haría historia en la apertura: “No puedo creer que mañana vamos a hacer historia 11 de junio del 2026 en la apertura del Mundial. Jamás imaginé que ser parte de algo tan histórico!! Pinch me”.

Beli dio un adelanto de lo que sería su actuación durante el Countdown Concert, celebrado un día antes de la apertura en el Auditorio Nacional junto Los Ángeles Azules y otros artistas como Lucero, Mijares y El Recodo.

“Aquí estamos al millón porque al 100, cualquiera. ¡Viva México!”, dijo Belinda al iniciar su interpretación con la agrupación de Amor a primera vista durante el concierto.