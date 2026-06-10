Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a endurecer su discurso contra el crimen organizado al advertir que su gobierno está dispuesto a combatir a los cárteles del narcotráfico mediante operaciones terrestres si considera que representan una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

Durante un durante un encuentro con reporteros en la Oficina Oval de la Casa Blanca con quienes conversó sobre la problemática del tráfico de narcóticos, Trump lanzó una frase que rápidamente generó preocupación: “Ahora, odio decirle esto a México, pero, ahora estamos concentrados en el narcotráfico que llega por tierra, porque por mar fue duro”, dijo.

Anteriormente, el mandatario de la Unión Americana aseguró que los grupos criminales dedicados al narcotráfico representan una de las principales amenazas para Estados Unidos y, en su momento, precisó que no se descartaría utilizar todos los recursos disponibles para combatirlos.

Las recientes declaraciones del presidente estadounidense fueron interpretadas como una referencia a posibles operaciones contra los cárteles más allá de la frontera. Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado oficialmente ninguna acción militar específica dentro del territorio mexicano.

Del mismo modo, durante el encuentro con periodistas, también señaló que no sabe si renovará el T-MEC: “El TLCAN fue el peor acuerdo que hemos tenido, el T-MEC hace una cosa que amo; después de seis años se va a renovar y no sé si lo voy a renovar porque a Estados Unidos le va mejor sólo. No necesitamos nada que tenga Canadá ni que tenga México”, señaló.

Y no sólo eso, sino que además refirió que “Canadá y México necesitan todos lo que nosotros tenemos y nos tienen que tratar mejor”. “No necesitamos sus carros, su madera, su energía, no necesitamos nada”, subrayó el presidente.

¿Por qué Estados Unidos combate el fentanilo?

Porque la droga está relacionada con miles de muertes en el país.

¿Qué cárteles preocupan más a Estados Unidos?

Principalmente el Cártel de Sinaloa y el CJNG, señalados por autoridades estadounidenses por su papel en el tráfico de drogas sintéticas.