El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que reanudará los ataques contra Irán, y señaló que los negociadores de paz de Teherán "siguen tomándonos por imbéciles".

"Vamos a atacarlos... atacarlos muy duro", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. "Estuvimos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles ".

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió el miércoles sobre el riesgo de regresar a una "guerra total" en Oriente Medio, después de que Irán y Estados Unidos intercambiaran ataques.