Cristiano Ronaldo causó polémica y encendió las redes sociales luego de que usuarios se percataran que él también habría dado su punto de vista sobre el supuesto favoritismo de la FIFA hacia la selección de Argentina y a Lionel Messi. El delantero portugués habría dado “like” a un video en el que se acusa a la FIFA de ayudar al 10 de la Albiceleste, lo que desató una nueva ola de reacciones entre seguidores de ambos futbolistas.

A pesar de que el Mundial concluyó el pasado 19 de julio, la polémica continúa ya que son millones los aficionados que aún creen que Gianni Infanto favoreció a la selección argentina durante el campeonato, logrando así que se colocaran de nuevo en la final.

Desde antes de que terminara el Mundial 2026 ya se comentaba en redes sociales que la FIFA pasaba por alto faltas que cometía el equipo dirigido por Lionel Scaloni en sus partidos; además, acusaron que los rivales que enfrentó Argentina durante la fase de grupos, dieciseisavos, octavos y cuartos fueron relativamente menos complicados en comparación con los que tuvieron otros países.

Es por esto que llamó la atención que El Bicho reaccionara al video, ya que lo hizo en medio de todas las críticas que actualmente enfrenta tanto Messi como la selección argentina.

La controversia comenzó cuando usuarios de redes sociales difundieron capturas de pantalla en las que aparece la cuenta oficial de Cristiano Ronaldo de TikTok marcando con un “like” un video que cuestiona a la FIFA.

En el contenido del video (que es de la cuenta Espejo Público) se afirma que el organismo rector del futbol habría favorecido a Lionel Messi. "Argentina debió ser eliminada hace aproximadamente cinco partidos; no sucedió gracias a la ayuda de la FIFA, que es una de las instituciones más corruptas de la Tierra. A mí no me da miedo Argentina, me da más miedo Infantino. No vamos a jugar contra Argentina, sino contra la FIFA, que quiere darle el Mundial a Messi, como pasó hace cuatro años en Qatar", afirmó la periodista Pilar Rodríguez

Es a este contenido al que le habría dado “like” Cristiano Ronaldo; las imágenes de la supuesta interacción del futbolista portugués se viralizaron rápidamente y reavivaron uno de los debates más recurrentes entre los seguidores del futbol: la histórica rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

"Cristiano dijo mucho sin escribir una palabra”, "Solo fue un 'like', no una declaración”, "La rivalidad entre Messi y Cristiano nunca termina”, “Cristiano reafirmó lo que todos pensamos”, “Cristiano sabe cosas pero él se va con la conciencia tranquila” y “Mil veces perder con la conciencia limpia que dañar todo su legado haciendo trampa” fueron algunas de las reacciones.

Mientras algunos usuarios interpretan la interacción como una postura del portugués, otros recuerdan que las acciones en redes sociales pueden producirse por error o incluso ser retiradas posteriormente.

¿Messi reaccionó a esta controversia con CR7? Hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto.