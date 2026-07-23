La Finalissima entre Argentina y España podría convertirse en uno de los partidos más esperados del futbol internacional. Tras la derrota de la Albiceleste ante la Furia Roja en la final del Mundial 2026, miles de aficionados comenzaron a preguntarse si ambos equipos volverán a enfrentarse y cuándo podría llegar la esperada revancha. Ambas selecciones se verán las caras en la Finalissima, pero, ¿cuándo será este encuentro? Te contamos los detalles.

La posibilidad de ver nuevamente a Argentina y España enfrentarse a emocionado a miles de aficionados, sobre todos a los del equipo de Lionel Scaloni, porque esto representaría una oportunidad para tomar la revancha después de la dura derrota en la Copa Mundial de la FIFA frente a los dirigidos por Luis de la Fuente Castillo.

Actualmente, la final del mundial sigue dando de qué hablar y continúa la polémica entre argentinos, españoles y aficionados de decenas de países que siguen criticando el comportamiento de Messi y otros futbolistas albicelestes, quienes fueron señalados por darle la espalda a la Selección de España cuando ésta se encontraba recibiendo la Copa.

¿Cuándo podría jugarse la Finalissima entre Argentina y España?

Hasta ahora, UEFA y Conmebol no han anunciado una fecha oficial para la próxima Finalissima. Sin embargo, distintos reportes señalan que el partido podría disputarse entre el 9 y 17 de noviembre de 2026.

No obstante, durante este período la selección española ya tiene programados partidos correspondientes a la fase de grupos de la UEFA Nations League, por lo que es poco probable que suceda.

Otras opciones para disputar la Finalissima serían del 21 de septiembre al 6 de octubre, pero de no llegar a un acuerdo, la revancha entre Argentina vs España podría suceder hasta 2027.

La elección de la fecha dependerá de factores como:

El calendario internacional.

Las eliminatorias rumbo al siguiente Mundial.

La disponibilidad de ambas selecciones.

Los acuerdos entre UEFA, Conmebol y FIFA.

¿Qué es la Finalissima?

La Finalissima es un torneo organizado conjuntamente por la UEFA y la Conmebol que enfrenta al campeón de la Eurocopa contra el ganador de la Copa América. El certamen fue retomado en 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Italia en el estadio de Wembley, en Inglaterra, con una destacada actuación de Lionel Messi.

Ahora, el siguiente duelo enfrentaría a Argentina (campeona de la Copa América 2024) y España (campeona de la Eurocopa 2024).

Recordemos que la Finalissima iba a disputarse el pasado 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar, pero se canceló debido a los conflictos bélicos en Medio Oriente, por lo que su reprogramación quedó pendiente.

¿Jugará Lionel Messi la Finalissima?

La participación de Lionel Messi dependerá de varios factores, entre ellos:

-Si continúa siendo convocado por la Selección Argentina.

-Su estado físico.

-Las decisiones del cuerpo técnico.