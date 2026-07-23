Marc Cucurella se convirtió en una de las máximas figuras del Mundial 2026 gracias a su destacable participación con la selección de España y a las hazañas que la dirigieron al campeonato; sin embargo, pocos saben sobre su vida privada la influencia que tiene un de sus hijos en su vida privada, pero sobre todo en lo profesional.

A continuación te contamos la historia de su hijo autista y del enfoque que le da a su familia por delante de su carrera como una de las estrellas de España.

El es Mateo, el hijo autista de Cucurella

La estrella de España tiene tres hijos con su pareja Claudia Rodríguez, Mateo, de 6 años; Río, de 5; y Bella, de 2. A lo largo de su carrera, desde que nacieron los niños, Cucurella ha dicho que su familia está por encima del futbol, incluso por encima de él, por lo que todas las decisiones de su vida giran en torno a cada uno.

“Vi en internet que los pingüinos eligen a una pareja y a su familia para toda la vida. Y permanecen juntos para siempre. Por eso quiero recordar a mi familia, que siempre me apoya en los mejores y en los peores momentos (...) esta celebración es para ellos”, dijo el defensa en una entrevista durante el Mundial.

Su primogénito fue diagnosticado con el Trastorno del Espectro Autista nivel 1 cuando tenía 3 años después de notar comportamientos ajenos a un niño de su edad, si bien lo llevaron con médicos para encontrar un diagnóstico, Cucurella y su familia ya tenían sospechas de lo que ocurría y sólo esperaron a que estuviera un poco más grande para confirmarlo.

“Mi hijo mayor fue el que nos cambió la vida a todos. Cuando empezó la escuela infantil empezamos a ver cosas diferentes. Veíamos que en las fotos que salían de los niños jugando, él siempre estaba solo”, contó en una entrevista con RTVE.

En numerosas entrevistas que ha dado el futbolista junto a su esposa, ambos han hablado lo complicado que es tratar con el pequeño y todas las veces en que no pueden entender sus necesidades, aunque se siente orgulloso de él y de cómo lo están criando.

“Tengo un hijo con autismo, ojalá no tuviera un céntimo y mi hijo estuviera sano (...) No sé cómo lo podemos ayudar y esas cosas pues me hacen sufrir y es un tema que me pone bastante sensible”, ha contado el futbolista en diversas entrevistas y en el documental que tiene junto a su familia en Prime Video.

El cabello de Cucurella también tiene que ver con su hijo Mateo

En una reciente entrevista, Marc Cucurella contó que su corte de cabello también depende de su hijo Mateo.

El jugador señaló que a su hijo le gusta verlo con el cabello largo y para él es más sencillo verlo y reconocerlo cuando no está en cerca o cuando lo ve jugando, ya sea en casa o en los palcos cubiertos en los estadios.

“Me dejo crecer el pelo porque a él le gusta, y también para que, si algún día me olvida, pueda reconocerme”, contó.

El estilo de cabello largo y esponjado fue influenciado por su madre, quien le dejaba crecer el cabello para reconocerlo en los partidos de futbol cuando era un niño.

Aceptó irse al Real Madrid porque le aseguraron escuelas para Mateo

Cuando el Real Madrid mostró interés en ficharlo, después de que el Barcelona lo rechazara y se acercara su salida del Chelsea, Marc se encargó de asegurar que su hijo tuviera acceso a una educación especial y todo lo necesario en Madrid antes de firmar el contrato con el club.