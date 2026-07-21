La polémica protagonizada por la estilista argentina Lau Styling ya tuvo consecuencias. La bailarina y cantante Flor Vigna anunció que dejó de trabajar con ella para la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, luego de los videos en los que lanzó insultos contra los mexicanos tras la final del Mundial 2026.

A continuación te contamos qué dijo Flor Vigna, qué provocó la controversia y cómo respondió Lau Styling tras las críticas en redes sociales.

Flor Vigna rompe relación laboral con Lau Styling

A través de una historia de Instagram, Flor Vigna informó que Lau Styling ya no formará parte de su equipo, al asegurar que no comparte las declaraciones que hizo contra los mexicanos.

"Estoy totalmente en desacuerdo con lo que dijo Laura. Nunca voy a estar de acuerdo con los insultos y ataques. Como no pienso ser cómplice de esos horribles dichos, pagué de todas formas, pero pedí que se retire del equipo y que pida perdón por lo sucedido", escribió.

Asimismo, destacó que uno de sus principales valores es el agradecimiento hacia las personas y los países que le han abierto las puertas.

"Para mí amar donde naciste significa honrar con educación tus valores y dentro de esos valores está el agradecimiento a quienes te dieron trabajo, oportunidades y casa".

Finalmente, aseguró que prefiere equivocarse en cuestiones de imagen antes que renunciar a sus principios.

"Me verán mal vestida, pero nunca siendo mala persona. Los valores no se negocian".

Flor Vigna revela que le pagó a su estilista Laura, pero que finalmente no trabajará ya con ella después de su desafortunado comentario hacia los mexicanos . “Le pedí que se retire del equipo y que pida perdón” pic.twitter.com/cKsw1LBNED — Vaya Vaya (@vayavayatv) July 21, 2026

Horas antes, Flor Vigna también compartió un audio con sus seguidores de WhatsApp, donde explicó que inicialmente no dimensionó la gravedad de las declaraciones de la estilista.

"Vi muy por arriba las cosas y la escuché llorando a ella. Dije: 'No la puedo dejar sin trabajo'. Pero ayer a la noche, cuando empecé a ver todas las barbaridades que había dicho, la llamé y le dije: 'Vos vas a tener tu pago, pero yo necesito no trabajar más con vos... no vamos a trabajar juntas'".

Flor ya despidió a Laura Styling 👏🏼👏🏼@flor_vigna chica inteligente y que hace lo correcto #LCDLFMX pic.twitter.com/s6OKX00IUs — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 21, 2026

¿Qué dijo Lau Styling sobre los mexicanos tras la final del Mundial 2026?

Después de la final entre Argentina y España, Lau Styling publicó un video junto a una amiga uruguaya en el que se burló de los mexicanos por celebrar la victoria de España por 1-0 y los llamó "hijos de p*ta".

Más tarde también se viralizó un segundo video privado, donde aseguró que los mexicanos tienen un "resentimiento" hacia Argentina y afirmó que "me la chupan bien chupada porque me tienen harta".

Además, expresó:

"La gente latina que no banca al mismo latino, son una mierda".

Lau Styling responde a la polémica

Tras la controversia, la estilista compartió una video en Instagram en el que aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y que únicamente hablaba del fútbol.

"La gente malinterpreta todo. Que odio a los mexicanos, nada que ver. Una cosa es el fútbol y otra cosa la gente. Cortaron donde dije México y todo eso y ahora toda la gente acá diciéndome 'vete a tu país'. Obvio que se van a enojar, pero estaba diciendo en contexto del fútbol. Una cosa es una cosa y otra cosa, otra cosa", explicó.

Sin embargo, Lau Styling no ofreció una disculpa por sus comentarios y sostuvo que ella también recibió mensajes ofensivos por parte de algunos usuarios.

"No voy a hablar más de fútbol y, a toda la gente mexicana, si se sintieron ofendidos, yo también me sentí muy ofendida porque me dijeron cosas muy feas, como siempre nos dicen que somos meseros o que somos prostitutas o cosas muy feas...".