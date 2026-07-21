Después de ser la sensación del Mundial 2026 con la selección de Noruega, Erling Haaland está disfrutando de sus vacaciones junto a su pareja Isabel Haugseng Johansen. El futbolista aprovechó su viaje a Italia para celebrar su cumpleaños número 26 entre lujo, moda, amigos y paseos en yate.

Isabel compartió en sus redes sociales algunos detalles de su viaje de cumpleaños, incluido un mensaje que dice: “Feliz cumpleaños, mi amor”. En la publicación, la también futbolista presume fotos junto a Erling y el mar de Cerdeña al fondo.

En sus stories de Instagram, Isabel publicó un banquete de lujo y fotos de una reunión de amigos y familiares en el barco. “Nice”, escribió el noruego en una de las fotografías.

Por su parte, Erling puso más postales de la celebración y de su viaje. En un post de Instagram se dejó ver usando un atuendo básico negro, con gafas de diseñador y un casco con cuernos, asociado a la cultura vikinga. “26 años, genial”, escribió.

No se sabe de quién es el yate en el que recorre la costa italiana, pero se estima que los alquileres de este tipo de vehículos acuáticos parten de los 150 mil dólares hasta los 300 mil por semana . Haaland ha estado vacacionando desde hace aproximadamente 6 días.

Erling y su pareja viajaron a Italia para asistir al desfile de alta moda de Dolce & Gabbana en Taormina, donde se encontraron con un sinfín de celebridades de alto perfil como Jennifer Lopez, Michele Morrone y la estrella de futbol noruega Sander Berge y su pareja Julie Karlsen.

Se dice que después de sus vacaciones, el futbolista regresará a entrenar con el Manchester City para la nueva temporada de la Premiere League, que iniciará el viernes 21 de agosto con un partido inaugural entre el Arsenal y el Coventry City.

Debido a su destacable desempeño con la selección noruega en el Mundial, la FIFA lo ha considerado para las votaciones del Once Ideal junto a otras estrellas que hicieron historia este verano.

La federación ha elegido a otros candidatos para conformar el equipo perfecto, tales como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Enzo Fernández, Julián Quiñones, Vozinha y Lionel Messi, por mencionar algunos.

Las votaciones están abiertas en el sitio web de la federación, en el apartado FIFA Dream XI. En ella se debe elegir el esquema de juego de preferencia y luego seleccionar a los jugadores.