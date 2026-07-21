La industria del cine y el entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte de Kaylee Hottle, la joven actriz que conquistó al público con su interpretación de Jia en las películas Godzilla vs. Kong y Godzilla x Kong: The New Empire. La artista falleció a los 18 años luego de verse involucrada en un trágico accidente en el estado de Maryland, Estados Unidos; la noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle.

La inesperada muerte de Hottle ha provocado una ola de mensajes de despedida por parte de seguidores, compañeros de la industria y miembros de la comunidad sorda, de la que Kaylee era un referente por su trabajo en la pantalla grande. Millie Bobby Brown, con quien trabajó la joven de 18 años, lanzó un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

“Me destroza escuchar esto. Te extrañaremos profundamente, Kaylee”, escribió la estrella de Stranger Things, quien a su vez, compartió una imagen de Hottle.

¿De qué murió Kaylee Hottle?

La actriz estadounidense murió a causa de un accidente automovilístico. El trágico incidente habría ocurrió este martes 21 de julio de 2026 en la localidad de Ijamsville, en el condado de Frederick, Maryland.

La joven viajaba como pasajera en un automóvil que se salió de la carretera. Su padre, Joshua Hottle, confirmó que el corazón de su hija dejó de latir mientras era trasladada de emergencia hacia el hospital debido a la gravedad de las lesiones.

¿Quién era Kaylee Hottle?

Kaylee Hottle fue una actriz estadounidense sorda que alcanzó reconocimiento internacional gracias a su personaje de Jia, la niña que desarrollaba un vínculo especial con Kong mediante la Lengua de Señas Americana (ASL). Su actuación fue ampliamente elogiada por aportar una representación auténtica de la comunidad sorda en una de las franquicias más exitosas del cine de acción.

Además de participar en el universo de Godzilla y Kong, también apareció en la serie Magnum P.I. y fue nominada a los Saturn Awards por su trabajo en Godzilla x Kong: The New Empire.

¿Cómo comenzó su carrera?

Kaylee provenía de una familia con varias generaciones de personas sordas y desde pequeña utilizó la Lengua de Señas Americana como principal medio de comunicación.

Su carrera artística comenzó en 2017 con un comercial para una aplicación de traducción en lengua de señas. Ese trabajo llamó la atención de los productores de Hollywood y poco después obtuvo el papel que cambiaría su vida: Jia en Godzilla vs. Kong.

¿Qué dijo su familia?

La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, quien relató los hechos en un video utilizando lengua de señas. Asimismo, la Texas School for the Deaf, donde estudiaba Kaylee, expresó sus condolencias y destacó que era una estudiante querida, talentosa e inspiradora para la comunidad: “Con profunda tristeza compartimos la desgarradora noticia de que una de nuestras estudiantes de último año de TSD, Kaylee Hottle, falleció trágicamente ayer en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland. Nuestros corazones están con la familia, los amigos y los compañeros de clase de Kaylee, así como con todos aquellos que la conocieron y la quisieron, durante este momento tan difícil. Por favor, tengan presentes en sus pensamientos a los seres queridos de Kaylee mientras lamentamos juntos esta enorme pérdida”, escribió el instituto.

En redes sociales, actores, seguidores y fanáticos lamentaron la pérdida de una joven que apenas comenzaba a construir una prometedora carrera en Hollywood.

¿Cuál fue el legado de Kaylee Hottle?

Aunque su trayectoria fue breve, Kaylee Hottle dejó una huella importante en el cine al convertirse en una de las jóvenes actrices sordas con mayor proyección internacional. Su interpretación de Jia fue reconocida por mostrar la inclusión de manera natural dentro de una superproducción y por acercar la Lengua de Señas Americana a millones de espectadores en todo el mundo.