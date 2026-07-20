Enzo Fernández está en el ojo del huracán debido a su participación en el Mundial 2026 con la selección argentina, en especial por el último partido contra España, donde se le marcó una tarjeta roja y fue expulsado por golpear a Pau Cubarsí.

Pero la polémica en torno al jugador no sólo es a nivel profesional, sino que su vida privada también ha sido objeto de conversación en redes sociales y titulares en la prensa internacional, pero ¿por qué? A continuación te contamos los detalles del drama que protagonizó junto a su esposa y su colega Thiago Almada.

Enzo Fernández abandonó a su novia de la nada, pero por celos le pidió regresar

La historia de amor entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes parecía sacada de una novela romántica, con drama, resiliencia y éxitos, pero tuvo sus vueltas de tuerca que afectaron su amor.

Se conocieron cuando eran adolescentes, mucho antes de que el futbolista alcanzara la fama con la selección de Argentina y posteriormente con el Chelsea. Juntos formaron una familia y tuvieron dos hijos, convirtiéndose en una de las parejas más queridas entre los aficionados al futbol.

Sin embargo, a finales de 2024 sorprendieron al anunciar su separación. Aunque evitaron entrar en polémicas, se afirmó que la decisión fue tomada sólo por Enzo, ya que buscaba atravesar una nueva etapa en su vida solo y enfocarse en su crecimiento con el Chelsea, además de disfrutar de su vida de soltero en libertad. Durante esos meses, ambos insistieron en que mantenían una buena relación por el bienestar de sus hijos.

De hecho, fue la misma Valentina que contó en una entrevista lo ocurrido con el final de su relación y cómo se vio obligada a aceptarlo: “Todo iba bien y de repente un día me dijo que ya no quería estar [conmigo]. Hay cosas que todavía tengo que asimilar, pero ya está, lo acepté”.

Valentina también recordó cómo había iniciado su romance, apuntando que le daba todo su dinero cuando comenzaron a ser novios, ya que a él le pagaban muy poco: “Cuando nos conocimos, yo trabajaba en un restaurante de empanadas y estudiaba Derecho. Él jugaba en River Plate y luego en el equipo de reserva. Cuando nos fuimos a vivir juntos, cambié de trabajo y empecé a trabajar en un centro de llamadas cerca del Obelisco”, contó.

Y recordó: “En aquel entonces yo ganaba más de lo que le daba su representante, nos gastábamos todo el sueldo, no me quedaba nada para ahorrar. Y a los nueve meses me quedé embarazada de Olivia, tenía diecinueve años”.

Si bien la parte del rompimiento causó polémica, el giro inesperado surgió poco después, cuando Enzo se enteró que Valentina estaba siendo cortejada por un colega, el jugador argentino Thiago Almada y se arrepintió de su decisión de dejarla ir.

Cervantes contó en una entrevista separada que Fernández se dio cuenta que la extrañaba y quería estar con su familia. En medio de la reconciliación, Enzo le pidió que abandonara el programa de Master Chef Celebrity porque presuntamente tenía celos de Almada y le molestaba los comentarios que los vinculaban sentimentalmente.

Tras esto, Valentina abandonó todo en Argentina, dejó sus proyectos de modelaje que había iniciado tras sus separación y regresó con sus hijos a Inglaterra, donde previamente tenía su residencia con Enzo. A partir de este momento, retomaron su relación y comenzaron a compartir imágenes en familia y se dejaron ver en público como una pareja feliz.

Valentina fue criticada severamente en redes por regresar con la persona que decidió ya no estar con ella, pero se ha defendido en varias ocasiones señalando que todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero una tercera, ya no.