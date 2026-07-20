Aylín Mujica habría presenciado la muerte de su hijo, Mauro Méndez, a través de una videollamada, según afirmó la reportera Mandy Fridmann. ¿Qué pasó? Esto es lo que contó horas después de la tragedia.

Según afirmó la periodista, Mujica se encontraba en una videollamada con su hijo cuando éste estaba siendo atendido por el primer infarto que sufrió. Testigos del momento le dijeron a Fridmann que Aylín se encontraba grabando el programa Top Chef VIP en Colombia justo en el momento en que los paramédicos atendían a su hijo.

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“Aylín habría recibido una videollamada de su hijo camino al hospital (...) estaba grabando, y alguno de sus compañeros habrían sido testigos del momento en donde la querida actriz habría presenciado cuando los doctores tuvieron que atenderlo de emergencia en su primer infarto”, contó la periodista.

Al parecer los paramédicos colgaron la llamada cuando la actriz gritó asustada por lo que le ocurría a su hijo: “Cortaron la llamada al escuchar los gritos de su madre”.

La titular del programa Top News señaló que la actriz alcanzó a ver y a hablar con su hijo durante sus últimos minutos de vida. Los reportes apuntaron que la muerte de Mauro Méndez fue ocasionada por dos infartos seguidos.

El hijo de la actriz y conductora cubana, quien era un famoso DJ y productor musical bajo el nombre de Maahez, se encontraba en medio de un viaje de Miami a Barbados para participar en un juego de béisbol cuando se sintió mal. Según se afirma, estaba convaleciente de neumonía.

En un mensaje posterior a la fatal noticia, Aylín señaló en redes sociales que se encontraba “devastada”, y agradeció el apoyo que estaba recibiendo.

Asimismo, le dedicó un mensaje en Instagram celebrando su vida y la forma en que marcó su maternidad:

“Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida, vuela alto mi amor , te vamos a extrañar mucho pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso, solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor , gracias a todos amigos y compañeros que me han enviado palabras de aliento . Te amo con mi vida mi Mau querido”

Maribel Guardia le envía mensaje a Aylín Mujica recordando su propia desgracia

Maribel Guardia dedicó un emotivo mensaje de apoyo a Aylín Mujica tras la muerte de su hijo, Mauro, de 31 años, un gesto que rápidamente conmovió a miles de usuarios en redes sociales y que trajo a la memoria la muerte de Julián Figueroa.

Guardia expresó su solidaridad con la actriz cubana, recordando el profundo dolor que ella misma vivió en 2023 tras el fallecimiento de su hijo Julián, que tenía 27 años, cuando perdió la vida por un infarto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Maribel Guardia compartió una fotografía de Aylín Mujica junto a Mauro, acompañada de un mensaje de solidaridad y cariño con el que le expresó su empatía.

“Hoy lloro contigo, querida @aylinmujic. Ninguna madre debería despedir a un hijo. Sé que el amor no termina cuando la vida cambia de forma, porque los hijos viven para siempre en la mitad del corazón que nos dejan cuando se van”, escribió la actriz de Perfume de Gardenia recordando a su hijo.

En el mismo mensaje, Maribel Guardia le deseó fortaleza y le ofreció su acompañamiento y apoyo: “Que Dios te abrace, te sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor. Estoy contigo y sé que todas las madres que hemos perdido un hijo te abrazamos y bendecimos en la distancia”.