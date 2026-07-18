Sydney Sweeney deslumbró a sus millones de seguidores en redes sociales al convertirse en la mejor embajadora de su propia marca de lencería, Syrn. La actriz compartió una nueva sesión fotográfica en Instagram para presentar algunas de las piezas más recientes de la colección Small Town Girl, una publicación que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios.

En las imágenes, la estrella de Euphoria aparece luciendo un conjunto compuesto por un bralette de escote pronunciado y un bikini estilo short, prendas que forman parte de la nueva propuesta de la firma. Con poses seguras y una estética cuidada, Sweeney mostró los diseños destacando tanto el estilo de la colección como la comodidad de las prendas.

La intérprete, de 28 años, presumió su figura envidiable durante la sesión, posando frente a la cámara con total confianza. Entre las fotografías compartidas se incluyeron tomas de detalle de las prendas, así como retratos en los que la actriz mira directamente a la cámara, logrando una sesión que no pasó desapercibida entre sus admiradores.

Sydney Sweeney just blessed the feed with a photo dump 😮‍💨



[📸: @sydney_sweeney ] pic.twitter.com/rVI4miCDoi — Complex (@Complex) July 16, 2026

La respuesta del público fue inmediata. Muchos seguidores elogiaron la nueva línea de lencería y expresaron interés en adquirir algunos de los modelos presentados por la actriz. Entre los comentarios destacaron mensajes de usuarias que celebraron la posibilidad de encontrar diseños atractivos y funcionales para diferentes tipos de cuerpo.

Parte de la imagen atlética que muestra actualmente Sydney Sweeney se debe a la rutina de ejercicios que mantiene desde hace tiempo. La actriz ha revelado anteriormente que entrena con frecuencia en Solidcore, un exclusivo sistema de acondicionamiento físico inspirado en Pilates que combina ejercicios de alta intensidad con bajo impacto. Según ha explicado, esta actividad la ayuda a mantenerse fuerte y tonificada.

Muchos seguidores la comparan con Cassie Howard, el personaje que interpreta en Euphoria y que se ha convertido en uno de los más reconocidos de su carrera.

La conversación alrededor de Sydney Sweeney llega además en un momento relevante para su trayectoria profesional. Pese a haber tenido una importante presencia en la tercera temporada de Euphoria, la actriz no logró una nominación en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática para los premios Emmy.

Por otro lado, Zendaya, protagonista de la producción de HBO, sí consiguió una nominación como Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática, manteniendo el reconocimiento que ha recibido por su trabajo en la serie.

La tercera temporada de Euphoria también estuvo rodeada de polémica debido a algunas de las historias desarrolladas para sus personajes. Uno de los argumentos más comentados fue el de Cassie Howard, interpretada por Sweeney, debido a varias escenas que generaron debate entre los espectadores.

Ante las críticas, el creador de la serie, Sam Levinson, defendió la evolución del personaje y explicó que las decisiones narrativas respondían a la visión creativa planteada para la historia. El productor aseguró que el desarrollo de Cassie estaba alineado con el guión concebido para la nueva etapa de la popular producción de HBO.

Mientras tanto, Sydney Sweeney continúa consolidándose como una de las figuras más comentadas de Hollywood, combinando su trabajo en televisión y cine con proyectos empresariales y campañas que constantemente generan conversación.