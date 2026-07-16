Yordi Rosado está en medio de la polémica luego de que fuera captado feliz y eufórico celebrando la victoria de Argentina sobre la Selección de Inglaterra, el pasado martes 15 de julio. El famoso fue duramente criticado en redes sociales, ya que hasta se puso la playera de la Albiceleste. “No es mexicano, vete de aquí”, dijeron los internautas.

El famoso fue duramente criticado luego de que Juan Soler compartiera en su cuenta de Instagram la forma en la que vivió el partido de Argentina vs Inglaterra. En la publicación el actor dejó en claro que festejó el pase de su equipo a la fina del Mundial 2026 en compañía de familiares y amigos. “VAMOS ARGENTINA!!!!!!!!! FINALISTAS!!!!!!!!!!!!”, escribió Soler en el video que lanzó en sus redes y en el cual se ve a Yordi emocionado y feliz, abrazando al artista, mientras lleva puesta la playera de Argentina.

Frases como "Ridículo", "Vete del país", “El 25% argentino”, “Qué ridículo casi llorando por Argentina, exceso de cringe”, “Yordi no es mexicano, es 100% argentino”, “Ridículo Mexargentino”, “Ahora entiendo por qué Adal no te contesta ni los mensajes”, “Andate pa sha bobo”, “Vete a trabajar a Argentina” y "Deja de apoyar a Argentina" inundaron la publicación, que ya rebasó los 17 mil me gusta.

La enérgica celebración del creador de contenido llega en el momento en el que Argentina está siendo señalada por una buena parte de los aficionados del futbol como “la favorita de Infantino”, quienes aseguran que dicha selección está siendo favorecida (sobre todo Messi) para que se lleve la Copa del Mundial 2026. Es por eso que causa tanta controversia que Yordi utilice la playera de Argentina y que apoye a la selección dirigida por Lionel Scaloni.

Quienes defendieron a Yordi argumentaron que él está en su derecho de apoyar al equipo que quiera, pero la mayoría de los usuarios de redes se lanzaron en su contra e incluso dijeron que cuando jugó la Selección Mexicana no celebró así.

¿Yordi Rosado respondió a las críticas?

Hasta el momento, Yordi Rosado no había emitido una respuesta pública sobre los comentarios negativos que recibió tras celebrar el triunfo argentino.

¿Por qué Argentina divide tanto a la afición mexicana?

La rivalidad deportiva entre México y Argentina se ha intensificado en los últimos años debido a enfrentamientos en Copas del Mundo y declaraciones de jugadores, entrenadores y aficionados. Por ello, cada vez que una personalidad mexicana expresa simpatía por la Albiceleste, suele generarse una fuerte discusión en redes sociales.