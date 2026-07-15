La afición de Argentina protagonizó una nueva polémica antes de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra. Un video difundido en redes sociales muestra a hinchas del conjunto argentino cantando mientras sonaba el himno inglés, situación que desató críticas entre los usuarios.

Varios internautas compararon lo ocurrido con las críticas que aficionados argentinos lanzaron semanas atrás contra la afición mexicana por abuchear el himno de Ecuador durante el Mundial. Te contamos qué pasó y cómo reaccionaron las redes sociales.

Video muestra a aficionados de Argentina cantando durante el himno de Inglaterra

Un usuario de X identificado como @catrina_nortena compartió un video previo al encuentro de Argentina e Inglaterra en el que se escucha a un grupo de aficionados argentinos cantar:

"El que no salte es un inglés".

En el video, se observa cómo el canto de la afición argentina opacaba el himno de la Selección de Inglaterra. Por lo que dicho usuario consideró que se trató de una falta de respeto

"Sucios adentro y afuera de la cancha...", escribió.

🚨 ARGENTINOS FALTAN AL RESPETO AL HIMNO INGLÉS



No dejaron de cantar

"El que no salte es un Inglés"



Sucios adentro y afuera de la cancha... pic.twitter.com/iIv5IL7aeu — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 15, 2026

Afición mexicana recuerda la polémica del México vs Ecuador

En la sección de comentarios, varios aficionados mexicanos recordaron que, cuando el Tri enfrentó a Ecuador el pasado 30 de junio en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, aficionados argentinos criticaron que parte de la afición mexicana abucheara el himno ecuatoriano y calificaron ese comportamiento como una falta de respeto.

Entre los comentarios más destacados se leen:

"Primero critican México y luego nos copian, pero PEOR".

"Tanto que fregaban con la afición mexicana y estos son peor".

"Son justamente todo lo que criticaron".

"Se nota la falta de educación y valores".

"La risa que me da que cada cosa que le criticaron a México ellos lo hicieron mil veces peor".

"Mentira, a mí me dijeron que ellos son súper buena onda y respetan los himnos".

Argentina enfrentará a España en la final del Mundial 2026

Más allá de la polémica en las gradas, la selección de Argentina consiguió su boleto a la final del Mundial 2026 tras derrotar 2-1 a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni disputará el título frente a España, que venció 2-0 a Francia en la otra semifinal.

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio a las 15:00 horas (tiempo del centro de México) .

Además del encuentro, la FIFA anunció un espectáculo previo con la participación de figuras como Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y el streamer IShowSpeed.

Asimismo, la cantante Jennifer Hudson será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos antes del partido.