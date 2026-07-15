Luego de la polémica generada por los comentarios de Pedro Sola sobre los perros y sus dueños durante una emisión de Ventaneando, las críticas en redes sociales no han cesado. Ahora, marcas como LALA y Hellmann's se han sumado a la conversación con campañas creativas y en favor del bienestar animal.

A continuación, te contamos de qué van estas campañas que se han vuelto virales, cómo reaccionaron los usuarios y cuál podría ser el futuro de Pedro Sola en el programa.

Así es la campaña de LALA México que se volvió viral tras la polémica de Pedro Sola

LALA México publicó en su cuenta de Instagram una creativa campaña protagonizada por un perrito acompañado de una tostada con tinga y crema. La imagen está acompañada de un juego de palabras con el apellido del conductor.

"A todos nos gusta una rica tostada con crema LALA. SOLA ni a los perritos".

En la descripción de la publicación, la marca escribió:

"Una receta SOLA nomás no le cae bien... ni a nosotros, ni a los perritos. Acompáñala siempre con el sabor único de Crema Lala".

Las redes sociales reaccionan a la campaña de LALA México

Al momento de escribir esta nota, la publicación de LALA suma más de 90 mil "Me gusta" y más de 2,600 comentarios.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios celebraron la creatividad de la marca y su postura en favor de los animales, otros consideraron que el mensaje resultó forzado.

Entre los comentarios más destacados se encuentran:

"Jaja te queremos mucho equipo de marketing".

"Jajaja excelente idea y creatividad".

"Súbale el sueldo al que hizo esta joya".

"Imaginen si cada marca que hace marketing apoyando a los perritos donara o hiciera campañas para esterilizar a los perritos sin hogar para que sean cada vez menos".

"Muy forzado".

"Solo por eso, Lala, le voy a echar más crema a mis tacos".

"Gracias por incluir perritos en sus campañas. Ojalá sigamos construyendo un México con menos maltrato animal, menos abandono y más adopciones".

Hellmann's también se suma a la conversación sobre Pedro Sola

Hellmann's también reaccionó a la polémica en torno a Pedro Sola con una publicación en Instagram que rápidamente llamó la atención de los usuarios.

En un carrusel, la marca muestra un frasco de mayonesa acompañado de la frase:

"Ni me lo mencionen, hace mucho que no hablamos".

En aparente alusión al conductor.

En la segunda imagen aparece un perrito dando la pata junto al mensaje:

"Aquí amamos y respetamos a los perritos".

¿Pedro Sola saldrá de Ventaneando?

De acuerdo con el periodista Gabriel Cuevas, TV Azteca estaría evaluando el futuro de Pedro Sola en Ventaneando debido a la presión pública y mediática generada tras la controversia. Sin embargo, hasta el momento la televisora no ha confirmado esa versión.

Además, la organización Va por sus Derechos ya presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Ciudad de México contra Pedro Sola, Paty Chapoy y compañía por presunta apología al maltrato animal e incitación a la violencia.

La postura oficial de TV Azteca

Hasta el momento, TV Azteca no ha anunciado ninguna sanción contra Pedro Sola.

Tras la polémica, Ricardo Salinas Pliego, propietario de la televisora, compartió las disculpas del conductor y aseguró que en sus empresas "no está permitido el maltrato animal ni fomentar la violencia contra ningún ser vivo". Asimismo, afirmó que este tipo de comentarios no volverán a repetirse y que reforzarán las acciones para proteger a perros y gatos que lo necesiten.