La polémica en torno a Pedro Sola y sus comentarios sobre envenenar a los perros y balacear a sus dueños, empeora cada vez más. Entre demandas, cancelación de contratos publicitarios con Ventaneando y críticas públicas, el presentador podría salir del programa.

De acuerdo con información dada por el reportero Gabriel Cuevas en su programa de YouTube, TV Azteca estaría considerando la salida de Pedro ante la presión mediática que ha recibido el programa y la televisora en la última semana.

Cuevas afirmó que Azteca considera dos opciones ante la situación de Sola: al no convencer con su disculpa pública por los comentarios hechos acerca de envenenar a los perros, Pedro saldría del programa de forma temporal o lo orillarían a tomar cursos de educación canina.

“Otro de los puntos que también sabemos que va a suceder, es que a Pedro lo iban a empezar a descansar (...) Me enteré de muy buena fuente, que Pedro Sola, a raíz de toda esta situación mediática, se va a ausentar del programa, por lo pronto”, afirmó Cuevas.

Aunado a estas afirmaciones, Azteca estaría tomando la decisión de “descansar la imagen de Pedrito” del mundo del espectáculo.

Según detalló, la salida de Pedro no sería un despido, sino que saldría del aire para irse de viaje: “Lo van a manejar como que se va de viaje, no lo van a correr, le van a reducir los días, pero va a desaparecer varios días de la emisión”.

En cuanto a Pati Chapoy, el reportero y creador de contenido afirmó que también se ausentará de Ventaneando y dejará a sus colaboradores cubriendo su lugar con el fin de cuidar la imagen del programa y dejar pasar el escándalo, ya a un nivel más crítico por las demandas de la asociación Van por sus derechos por apología al maltrato animal.

¿Qué dijo Pedro Sola sobre los perros?

El pasado lunes 7 de julio , Pedro Sola causó la furia del público luego de hacer comentarios apologéticos al maltrato animal en el programa Ventaneando sobre envenenar a los perros.

Según dijo, no soporta ver a las mascotas en lugares públicos y cada vez que ve a uno le dan ganas de “aventarles carne envenenada” y “darle un balazo a los dueños” que los llevan en carriolas.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada (..) O los que llevan tres en una carriola, dan ganas de darle un balazo a los dueños”.

En torno a estos comentarios, Pati Chapoy se burló y coincidió que la gente está mal y que deben ir al psiquiatra: “Dan ganas de darles una tarjeta de un psiquiatra”, apuntó la titular del programa.