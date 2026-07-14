Ashley Graham demostró que es una de las modelos curvy más influyentes de la industria al compartir una nueva fotografía en Instagram que rápidamente captó la atención de millones de seguidores. La celebridad presumió su figura con un llamativo traje de baño rojo inspirado en el icónico estilo de Baywatch, una prenda que resaltó sus famosas curvas.

En la imagen, la modelo estadounidense apostó por un diseño de traje de baño completo que evocó el glamour de la popular serie de televisión que marcó los años noventa. El intenso color rojo se convirtió en el protagonista de su look veraniego, aportando un toque de sofisticación y confianza frente a la cámara.

Para complementar el conjunto, Graham añadió unos elegantes lentes de sol que elevaron el estilo relajado de la sesión fotográfica. El accesorio se fusionó perfectamente con la estética playera de la publicación.

Como suele ocurrir con cada una de sus apariciones, la publicación no tardó en acumular miles de reacciones y comentarios de fans que elogiaron su belleza.

Graham es una de las modelos “curvy” más reconocidas en la industria y ahora también es un ángel de Victoria’s Secret.

A través de una publicación en Instagram, la modelo plus size escribió que cuando Victoria’s Secret la contactó por primera vez, dudó si participar o no. “Durante años, la marca no parecía estar hecha para alguien como yo. Su visión de la belleza parecía limitada, como si todo lo que creaban fuera para un solo tipo de cuerpo, y no era el mío”, señaló.

“Pero después de sentarme con los líderes de VS, vi un cambio real. Estaban emocionados de que me uniera al programa y me aseguraron que esto no era algo de una sola vez. Las modelos con curvas no eran solo un símbolo: VS realmente quiere ser parte de la revolución de la diversidad corporal”, añadió.

Ashley Graham cuenta que aceptó porque vio el compromiso de la marca de abrazar la diversidad corporal de una manera duradera y significativa. “Entonces dije que sí. Dije que sí para representar a TODAS NOSOTRAS, para estar presente para cada cuerpo que alguna vez se sintió invisible. Y ese es un viaje que estoy orgullosa de recorrer”.

La estadounidense, que ha sido una de las principales promotoras del body positive, por la revista Maxim, ha sido elegida como la mujer más sexy del mundo.

La revista llamó a Ashley Graham como la “reina de las curvas” y la modelo reveló que su cuerpo sufrió grandes cambios tras dar a luz a sus gemelos en 2022, pero se siente más bella y confiada que nunca.

A través de su cuenta de Instagram, continúa inspirando a sus seguidores con looks maravillosos.