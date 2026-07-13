En medio de la visita de Harry a Reino Unido y el primer encuentro que sostuvo con su padre, el rey Carlos III, en compañía de Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibet, expertos en la realeza han acusado al príncipe de “venenoso para la monarquía”, pero ¿por qué? ¿qué hizo?

Tom Bower, autor y experto en la familia real, opinó sobre la reciente visita de Harry Reino Unido para cumplir con algunos compromisos con los Invictus Games, y para visitar a su padre después de varias polémicas que afectó la imagen de la realeza a nivel internacional.

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En una entrevista con The Daily Express, Bower acusó a Harry de ser veneno para la monarquía y de haber afectado la popularidad de la familia real tras los múltiples escándalos que originaron sus entrevistas e información en contra de la corona; agregó que continúa haciendo daño al presentarse en el Palacio de Buckingham como si nada hubiese pasado en los últimos seis años desde que abandonaron su lugar en la institución.

“Este hombre es un veneno para la monarquía, y creo que todo el daño que él y Meghan han causado en los últimos 5 años, sí, ha habido aún más daño, y la popularidad de la monarquía ha caído”, señaló Bower.

Y agregó: “[La monarquía] necesita recuperar su popularidad y el respeto de la gente. La presencia de Harry en Gran Bretaña no hace más que socavar ese esfuerzo”.

El fin de semana pasado se reportó que Harry y Meghan habían llegado a Londres para cumplir con algunos compromisos vinculados a los Juegos Invictus, organizados por el príncipe.

Según se informó, aprovechando la visita, la pareja tenía agendados encuentros con el rey y la reina Camila, las primeras reuniones en años, luego de distanciamiento y polémicas mediáticas, incluidas acusaciones de Meghan en contra de la familia real por presunto racismo.

Bower no es el único molesto por la visita de Harry y Meghan. En una entrevista con Sky News, el presentador Mark Dolan afirmó que el príncipe William está furioso por el encuentro entre su padre y su hermano y agregó, según fuentes cercanas al palacio, que el heredero al trono no tiene ninguna intención de reconciliarse con Harry debido a que sigue considerándolo un traidor.

“Tengo entendido que William está furioso por esto. ¿Por qué? Porque es una recompensa por la traición, la deslealtad y la crueldad de Harry y Meghan. Entiendo que Carlos quiera ver a sus nietos, pero creo que Harry y Meghan no tenían derecho a estar en una propiedad real”, señaló Dolan.