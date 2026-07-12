La Secretaría de Educación Pública (SEP) prepara lo que será el próximo ciclo escolar 2026-2027, con días de clases efectivos, puentes, periodos vacaciones y suspensiones de clases oficiales aplicables en todo el país. ¿Tienes hijos en escuelas de educación básica? Esto debes saber sobre el regreso a clases…

Mario Delgado, titular de la dependencia envió la propuesta del nuevo calendario escolar a la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria de la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer), para los niveles preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, así como escuelas normales, con al menos 185 días efectivos de clases.

“La propuesta regulatoria integra el Calendario Escolar aplicable a toda la República Mexicana para el ciclo lectivo 2026-2027, para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, necesario para cubrir los planes y programas aplicables, el cual, deberá contener un mínimo de ciento ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días efectivos de clase para los educandos”, apunta el documento.

Así quedaría el nuevo calendario, de acuerdo con lo señalado en la propuesta enviada, con los días de suspensión, inicio y término de ciclo, así como periodos vacacionales...

Calendario escolar SEP 2026-2027

De acuerdo con lo señalado en el borrador del calendario, el inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027 sería el 31 de agosto de 2026 y finalizaría el 9 julio de 2027. Dentro del calendario, SEP contempla nueve suspensiones de labores docentes, además de ocho suspensiones por Consejo Técnico:

Suspensiones de labores docentes:

Miércoles 16 de septiembre

Lunes 2 de noviembre

Lunes 16 de noviembre

Viernes 25 de diciembre

Viernes 1 de enero

Miércoles 6 de enero

Lunes 1 de febrero

Lunes 15 de marzo

Miércoles 5 de mayo

Viernes de Consejo Técnico:

25 de septiembre

30 de octubre

27 de noviembre

29 de enero

26 de febrero

30 de abril

28 de mayo

25 de junio

Vacaciones de Navidad:

Del lunes 21 de diciembre al martes 5 de enero

Vacaciones de Semana Santa:

Del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril

Vacaciones de verano:

A partir del viernes 9 de julio de 2027

Hasta el momento el calendario no es oficial, ya que se debe publicar primero en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigencia.

Ante la expectativa sobre cuándo se publicará la propuesta y si las fechas marcadas serán las legítimas, se espera que la SEP haga oficial el calendario en los siguientes días, en medio del fin de curso del 15 de julio.