Declan Rice, de 27 años, es uno de los jugadores estrella de la Selección Inglesa y aunque su carrera ha estado llena de logros con “Los Tres Leones” y con el Arsenal, también ha estado marcada por momentos polémicos y dolorosos con su familia, tal es el caso del acoso y el bodyshaming que sufrió su pareja, Lauren Fryer, quien tuvo que abandonar las redes sociales tras recibir miles de ataques por su físico.

El nombre de Lauren Fryer se volvió tendencia luego de que miles de aficionados se interesaran por conocer a la novia de Declan Rice. Aunque la pareja del futbolista siempre mantuvo un perfil discreto, su relación con él la colocó bajo el escrutinio de las redes sociales, donde fue víctima de una ola de comentarios ofensivos sobre su apariencia física. La situación fue tan complicada que la llevó a tomar una drástica decisión: abandonar sus redes sociales.

¿Quién es Lauren Fryer?

Lauren Fryer es la novia de Declan Rice desde que ambos tienen 17 años; su romance comenzó cuando estudiaban en Kingston upon Thames, al suroeste de Londres. Llevan más de una década juntos y ha sido la joven con quien Rice ha formado una familia (tienen un hijo) y quien lo ha apoyado en el crecimiento de su carrera.

¿Por qué Lauren Fryer cerró sus redes sociales?

Lauren Fryer decidió abandonar Instagram después de recibir una gran cantidad de comentarios ofensivos relacionados con su aspecto físico. Usuarios en redes sociales realizaron comparaciones entre ella y otras parejas de futbolistas famosos; además, publicaron mensajes crueles sobre su imagen, situación que generó indignación entre aficionados y figuras del futbol. Ante el constante acoso digital, la joven optó por eliminar gran parte de su presencia pública en redes sociales para proteger su bienestar.

¿Qué dijo Declan Rice sobre los ataques contra Lauren Fryer?

Declan Rice salió públicamente en defensa de su pareja y dijo que Lauren es el amor de su vida y pidió respeto hacia ella.

La pareja mantiene una relación desde la adolescencia y ha permanecido unida durante el crecimiento profesional del futbolista, acompañándolo desde mucho antes de que se convirtiera en una estrella de la Premier League.

¿Quién es Declan Rice?

Declan Rice es un futbolista inglés que juega como mediocampista para el Arsenal y la Selección de Inglaterra. Es considerado uno de los mejores centrocampistas del futbol europeo gracias a su capacidad defensiva, liderazgo y calidad en la distribución del balón.