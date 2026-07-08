Aunque Erling Haaland, de 25 años, es una de las máximas figuras del fútbol mundial, fuera de las canchas mantiene un perfil muy distinto al que muestra durante los partidos. El delantero noruego sorprendió recientemente al revelar cómo disfruta su tiempo libre junto a su pareja, Isabel Haugseng Johansen, dejando ver una faceta mucho más tranquila y familiar.

Sin duda alguna, en este Mundial 2026 Haaland es uno de los futbolistas que se ha robado el corazón de los aficionados y la atención de millones de personas por su talento y personalidad fuera y dentro de la cancha. La estrella de la selección de Noruega causa interés y despierta curiosidad no sólo por su imponente tamaño, sino también, por la pacífica vida que lleva en lo privado.

El delantero del Manchester City tiene una novia, la cual se ha vuelto muy famosa en las últimas semanas y ya es seguida por miles de personas que quieren conocer más de cerca a la mujer que conquistó al futbolista noruego. En una entrevista, Haaland contó cómo es su vida a lado de su pareja y de qué forma pasan tiempo juntos cuando ambos no tienen compromisos de trabajo.

Erling reveló a la televisión pública noruega NRK que fue Isabel quien dio el primer paso en la relación, la cual comenzó en 2021. “Ella me envió un mensaje. Fue ella quien se interesó por mí; yo no fui quien se interesó por ella”, contó el delantero, a la vez que precisó que la conoce desde que eran niños, ya que vivían en la misma localidad al suroeste de Noruega.

También, confesó que cuando tienen tiempo libre disfrutan mucho de jugar Minecraft; “Preparo la cena (...) jugamos al Minecraft. Nos sentamos a construir casas y a pasar el rato”, contó entre risas el futbolista, quien con esta revelación deja en claro que llevan una vida muy diferente a la que todo el mundo piensa, ya que supondría que se la pasan viajando o de fiesta.

Tal parece que Erling Haaland prefiere aprovechar el tiempo para descansar, convivir con su familia y realizar actividades cotidianas que le permitan desconectarse de la presión del fútbol profesional. Sus palabras sorprendieron a muchos aficionados, acostumbrados a verlo únicamente como una máquina de hacer goles.

Por otro lado, el delantero noruego aseguró que desde que nació su hijo su vida cambió completamente y para mejor. "Nunca me he sentido mejor… cuando llego a casa ya no pienso en fútbol. Me relajo mucho más. Creo que tengo que darle las gracias a mi hijo”, dijo.

¿Quién es Isabel Haugseng Johansen?

Isabel Haugseng Johansen, de 22 años, es una joven noruega que mantiene una relación con Erling Haaland desde hace varios años. Ambos se conocieron cuando eran adolescentes y compartían intereses relacionados con el futbol en Noruega. A diferencia de otras parejas de futbolistas, Isabel ha preferido mantenerse lejos de los medios de comunicación y de la exposición constante en redes sociales.