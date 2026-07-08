El mundo parece estar enojado con la Selección Argentina y con la FIFA luego de notar irregularidades en sus partidos durante el Mundial 2026, en especial en el último jugo disputado en los octavos de final contra Egipto.

Según se ha afirmado en redes sociales, Argentina se perfila para ser de nueva cuenta el campeón del mundo a base de movimientos “amañados” y de partidos acordados previamente por el mismo Gianni Infantino para beneficiar al equipo y a Lionel Messi.

Tanto es así que los internautas identificaron en una reciente entrevista que el productor musical Bizarrap sabía desde un día antes que Argentina iba a ganar el partido contra Egipto y que se le entregaría el premio al mejor jugador a Lionel Messi. ¿Por qué se dice esto? A continuación te contamos los detalles.

Según dijo en una entrevista, la FIFA lo invitó a entregar dicho galardón un día antes del Argentina vs Egipto. Tras el ofrecimiento, el productor aceptó inmediatamente porque le gusta el futbol y esperaba ver que Argentina ganara.

“Me avisaron ayer que tenía que darle el premio. Sea quien sea que sea el jugador del partido. Obviamente que dije que sí porque me gusta demasiado el futbol y generalmente esas cosas prefiero no hacerlas”, comentó.

“Pero tenía la esperanza de que íbamos a terminar ganando y fue así”, agregó.

Tras esta respuesta viral, los usuarios dijeron que pareció que Bizarrap intentó cambiar su discurso en la entrevista al darse cuenta que se estaba refiriendo directamente a Messi y que estaba dando a entender que ya sabía quién iba a ganar el partido con antelación.

Bizarrap admitiendo que desde ayer LE AVISARON QUE LE tenía que DAR el premio del jugador del partido a Messi, cuando se da cuenta que la cagó cambia el discurso. pic.twitter.com/lcLv8pKLCo — Los Expulsados (@losexpulsados) July 8, 2026

En X surgieron comentarios como: “Bizarrap admitiendo que desde ayer le avisaron que le tenía que dar el premio del jugador del partido a Messi, cuando se da cuenta que la cagó, cambia de discurso”, “No sé si es mucha coincidencia o de verdad todo está arreglado, pero lo del partido de Egipto vs Argentina, ya es algo que todos nos dimos cuenta, y no es casualidad que todo el mundo opine lo mismo, o si no ¿por qué nadie dice lo mismo cuando Francia gana o cuando Suiza gana?”, “Ya tienen todo arreglado, a Francia le van a hacer lo mismo que en la final anterior contra Argentina. Messi es el producto, ni siquiera es Argentina, es el tramposo Messi ayudado por toda la maquinaria de la FIFA el que va a salir ganador de todo esto”.

En una publicación hecha en redes, Bizarrap compartió una fotografía junto al astro argentino demostrándole su apoyo y su admiración: “Te amo para siempre. Un pasito más”.

Tanto los detalles de la invitación como su publicación surgen después de que los aficionados criticaran el partido Argentina vs Egipto, apuntando que el arbitraje benefició a la albiceleste para que pudiera remontar en el partido y así ganarle a Egipto 3 a 2 y que la FIFA está haciendo todo lo posible para darle de nueva cuenta la Copa a Messi.

El mismo director técnico de Egipto emitió sus comentarios con respecto al partido “comprado”, afirmando que fue “amañado” y cuestionó a la FIFA el por qué organizaba estos torneos si el campeonato ya estaba pactado para Argentina.