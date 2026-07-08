Sofía Vergara irradió belleza durante sus vacaciones en Italia al compartir una serie de fotografías en las que aparece disfrutando de un paseo en yate con un llamativo vestido que resaltó sus curvas.

La actriz colombiana aprovechó el paisaje mediterráneo para posar con total naturalidad mientras recorría algunas de las zonas más exclusivas de la costa italiana.

Con el mar azul de fondo y un ambiente de lujo y relajación, la estrella de Modern Family presumió un vestido largo ajustado a su silueta de reloj de arena. La prenda tenía hombros descubiertos y un estampado rosa sobre tela blanca. Su elección de vestuario combinó glamour, frescura y sofisticación.

Las fotografías no tardaron en generar miles de reacciones y comentarios, donde sus admiradores elogiaron tanto su belleza como su impecable sentido de la moda. A sus 53 años, Sofía Vergara continúa deslumbrando.

Las fotografías de Sofía Vergara salen a la luz luego de que desmintiera tener un romance con el empresario Douglas Chabbott, de 39 años. En el programa Primer Impacto de Univisión declaró: “No tengo novio. Es un amigo mío, uno de mis mejores amigos. Es jovencísimo, nos queremos mucho, lo adoro”.

“Yo no anuncié nada, yo le puse ‘I love you’ porque es mi amigo y ‘I love him’. Pero yo no sé por qué decidió todo el mundo decir que era mi pareja. Yo me quedé callada porque me daba risa”, agregó.

Sofía Vergara finalizó su divorcio del actor Joe Manganiello en abril de 2024. Aunque muchos especulan que podría estar buscando nuevamente el amor, ella dijo que el hombre “adecuado” debe cumplir ciertos estándares.

“Quiero decir cosas básicas, como salud y alguien que me quiera”, dijo a las conductoras de Today, Jenna Bush Hager y Erin Andrews. “Y alguien alto y guapo. Quiero a alguien que tenga tanto dinero como yo o más, porque si no, es una pesadilla”, añadió.

El patrimonio neto de Sofía Vergara se estima en unos 180 millones de dólares, así que sus pretendientes ya tienen una meta por alcanzar.